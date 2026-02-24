Бывший защитник Лейкерс и ряда других клубов НБА не будет привлечен к обвинению в деле о домашнем насилии. По сообщению Houston Chronicle, Беверли внес ясность в свою позицию после решения суда.

Что произошло?

В ноябре 2025 года в Техасе полиция задержала бывшего игрока НБА Патрика Беверли по подозрению в серьезном нападении на его 15-летнюю сестру во время "семейного конфликта".

Санкция предусматривала третью степень преступления – фелонию за нападение на члена семьи с препятствованием дыханию.

По данным ESPN, между Беверли и его сестрой возникла ссора после того, как она вернулась домой посреди ночи после встречи с парнем, что привело к физическому инциденту.

Решение суда и реакция на него

В феврале 2026 года большое жюри округа Форт-Бенд (штат Техас) вынесло так называемое "no-bill", то есть отказало в выдвижении обвинений, отметив недостаточность доказательств для судебного процесса, что фактически закрывает дело.

Адвокаты Беверли подчеркнули, что их подзащитный никогда не причинял вреда сестре, и поблагодарили жюри за решение. Сам Беверли заявил, что "ситуация сделала их семью сильнее" и поблагодарил за поддержку.

Поскольку уголовные обвинения не были выдвинуты, дело не дойдет до судебного разбирательства, и Беверли юридически освобожден от ответственности по этому делу.

Чем известен Патрик Беверли?