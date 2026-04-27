В ночь на 27 апреля Филадельфия и Бостон сыграли четвертый матч в серии первого раунда плей-офф Восточной конференции. В матче свои минуты получил украинец Максим Шульга, сообщает официальный сайт НБА.
Как сыграл Шульга и в чем его достижения?
Он вышел на паркет в конце встречи и за две минуты и 48 секунд сумел отличиться удачным трехочковым броском. Для Шульги это первые в карьере очки, которые были набраны в плей-офф НБА.
Всего на этой стадии украинец провел две встречи, а его дебют на таком уровне состоялся 22 апреля.
НБА. Плей-офф. Первый раунд
Филадельфия – Бостон – 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)
Счет в серии – 1-3
Отметим, что уже в ночь на 29 апреля команда Шульги может выйти в следующий раунд. Для этого Бостону нужно одержать четвертую победу и завершить серию. По данным Flashscore, в сезоне 2025/26 Шульга набирает в среднем 0,8 очка за игру.
Что известно о плей-офф НБА?
Всего в плей-офф НБА участвуют 16 команд – по восемь в Западной и Восточной конференции. В финальной серии встречаются победители каждой из конференций.
Бостон Селтикс в текущем сезоне является одним из фаворитов на Востоке, а в 2024 году команда выигрывала чемпионский титул. Тогда победителем НБА был другой украинец – Святослав Михайлюк. Он сейчас защищает цвета Юты Джаз.
Всего на уровне НБА чемпионство выигрывали двое украинцев. Кроме Михайлюка до самого высокого достижения в лиге доставался Станислав Медведенко, который в 2001 и 2002 годах побеждал в составе Лос-Анджелес Лейкерс.
Кто такой Максим Шульга?
- Шульга является воспитанником столичной школы баскетбола. Его отец, Борис Шульга – один из лучших украинских баскетбольных судей последних двух десятилетий, который судил матчи ФИБА и Евролиги.
- Украинец попал в Бостон Селтикс в 2025 году. На ежегодном драфте Орландо Мэджик выбрал Шульгу под 57-м номером. Впоследствии украинца обменяли в Бостон.
- Кроме основной команды "кельтов" наш земляк также выступает и за фарм-клуб Бостона в G-Лиге.