В ночь на 27 апреля Филадельфия и Бостон сыграли четвертый матч в серии первого раунда плей-офф Восточной конференции. В матче свои минуты получил украинец Максим Шульга, сообщает официальный сайт НБА.

Как сыграл Шульга и в чем его достижения?

Он вышел на паркет в конце встречи и за две минуты и 48 секунд сумел отличиться удачным трехочковым броском. Для Шульги это первые в карьере очки, которые были набраны в плей-офф НБА.

Всего на этой стадии украинец провел две встречи, а его дебют на таком уровне состоялся 22 апреля.

НБА. Плей-офф. Первый раунд

Филадельфия – Бостон – 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)

Счет в серии – 1-3

Отметим, что уже в ночь на 29 апреля команда Шульги может выйти в следующий раунд. Для этого Бостону нужно одержать четвертую победу и завершить серию. По данным Flashscore, в сезоне 2025/26 Шульга набирает в среднем 0,8 очка за игру.

Что известно о плей-офф НБА?

Всего в плей-офф НБА участвуют 16 команд – по восемь в Западной и Восточной конференции. В финальной серии встречаются победители каждой из конференций.

Бостон Селтикс в текущем сезоне является одним из фаворитов на Востоке, а в 2024 году команда выигрывала чемпионский титул. Тогда победителем НБА был другой украинец – Святослав Михайлюк. Он сейчас защищает цвета Юты Джаз.

Всего на уровне НБА чемпионство выигрывали двое украинцев. Кроме Михайлюка до самого высокого достижения в лиге доставался Станислав Медведенко, который в 2001 и 2002 годах побеждал в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

Кто такой Максим Шульга?