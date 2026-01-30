В матче НБА против Шарлотт баскетболист набрал 49 очков, установив новый рекорд результативности для игроков-подростков в истории лиги. Купер Флегг также обновил клубный рекорд Даллас Маверикс для самого результативного матча среди новичков, превзойдя собственное предыдущее достижение, передает 24 Канал.

Какие рекорды покорились Флеггу?

Предыдущий рекорд для подростков (в возрасте до 20 лет) составлял 45 очков и принадлежал Клиффу Робинсону еще с 1980 года.

Флегг побил легендарный рекорд Леброна Джеймса, который держался более двух десятилетий – Джеймс набрал 40+ очков в матче НБА в возрасте 19 лет и 88 дней.

В декабре 2025 года Флегг уже стал самым молодым игроком, который набрал не менее 40 очков в матче.

Почему это важно?

Рекорд Флегга – не просто статистическое событие. Он демонстрирует, что новое поколение молодых звезд НБА готово превосходить классические достижения.

Эксперты уже называют этот рекорд новым поворотом в споре о следующей "генерации суперзвезд" в лиге.

По информации thescore, Флегг становится одним из главных претендентов на звание Новичок года (Rookie of the Year) сезона 2025/26.

Кто такой Купер Флегг?