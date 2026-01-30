У матчі НБА проти Шарлотт баскетболіст набрав 49 очок, встановивши новий рекорд результативності для гравців-підлітків в історії ліги. Купер Флегг також оновив клубний рекорд Даллас Маверікс для найрезультативнішого матчу серед новачків, перевершивши власне попереднє досягнення, передає 24 Канал.

Які рекорди підкорилися Флеггу?

Попередній рекорд для підлітків (віком до 20 років) становив 45 очок та належав Кліффу Робінсону ще з 1980 року.

Флегг побив легендарний рекорд Леброна Джеймса, який тримався понад два десятиліття – Джеймс набрав 40+ очок у матчі НБА у віці 19 років і 88 днів.

У грудні 2025 року Флегг вже став наймолодшим гравцем, який набрав щонайменше 40 очок у матчі.

Чому це важливо?

Рекорд Флегга – не просто статистична подія. Він демонструє, що нове покоління молодих зірок НБА готове перевершувати класичні досягнення.

Експерти вже називають цей рекорд новим поворотом у суперечці про наступну "генерацію суперзірок" у лізі.

За інформацією thescore, Флегг стає одним із головних претендентів на звання Новачок року (Rookie of the Year) сезону 2025/26.

Хто такий Купер Флегг?