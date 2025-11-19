Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 140:126. Цей матч став особливим на індивідуальному рівні для їх лідера Леброна Джеймса, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НБА.

Читайте також "Скільки в ньому сили": тенісистка Марта Костюк розповіла про роботу з екслікарем Кобі Браянта

Яке досягнення підкорилося Леброну?

40-річний американець пропускав старт сезону через травму. Це був дебютний для нього поєдинок у кампанії-2025/2026.

Завдяки виходу на паркет у грі проти Юти Джаз він встановив абсолютний рекорд ліги за зіграними сезонами. Для форварда ця кампанія стала вже 23-ю в кар'єрі в найсильнішій лізі світу.

Леброн вийшов в одноосібні лідери за цим показником. До цього він ділив рекорд з Вінсом Картером.

Ще п'ять гравців провели 21 сезон: Роберт Періш, Кевін Вілліс, Кевін Гарнетт, Дірк Новіцкі та Кріс Пол. Останній є єдиним чинним гравцем, який виступає за Лос-Анджелес Кліпперс.

До слова. В цьому матчі Джеймс відіграв 30 хвилин. За цей час він набрав 11 очок і віддав 12 результативних передач (дані Flashscore).

Дивіться відео з виступом Леброна Джеймса в історичному матчі

Нагадаємо, що навесні "Королю Джеймсу" підкорилося ще одне історичне досягнення. Він став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок.

Що відомо про баскетбольну спадщину Леброна Джеймса?

4-разовий чемпіон НБА. Стільки ж разів визнавався найкращим гравцем фіналу та MVP сезону.

Є найкращим бомбардиром в Історії НБА.

Рекордсмен НБА за кількістю викликів на Матч усіх зірок (20).

Тричі тріумфував на Олімпійських іграх та одного разу здобував "бронзу".

Наразі Лос-Анджелес Лейкерс посідає четверте місце в турнірній таблиці Західної конференції НБА, здобувши 11 перемог у 15 матчах. Наступний поєдинок команда проведе знову проти Юти Джаз, але вже на виїзді. Гра відбудеться 24 листопада та розпочнеться о 3:00 за київським часом.