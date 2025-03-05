Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 136:115. Цей поєдинок став особливим для легендарного Леброна Джеймса.

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Нове досягнення "Короля Джеймса"

Він був одним з найрезультативніших гравців зустрічі. 40-річний американець продемонстрував чудову статистику, набравши 34 очка, до яких додав 8 підбирань і 6 результативних передач.

Уже в першій чверті він зміг установити унікальне досягнення в НБА. Леброн став першим баскетболістом, який набрав 50 тисяч очок за кар'єру, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НБА.

Це сталося на четвертій хвилині. Леброну віддав передачу зірковий новачок "Лейкерс" Лука Дончич, а "Король Джеймс" успішно реалізував дальній кидок.

Як Леброн Джеймс перетнув позначку в 50 тисяч очок в НБА: дивіться відео

До слова. Леброн Джеймс продовжив серію з двозначною результативністю до 1278 матчів. Це абсолютний рекорд НБА.

Зазначимо, що "Лейкерс" піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці Західної конференції НБА. Наступний поєдинок команда "Короля Джеймса" проведе 7 березня проти Нью-Йорк Нікс.