Перед стартом этой игры хозяева отметились позорным перформансом. Они в очередной раз продемонстрировали, что являются "братушками" России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Butasport.
Читайте также Писали, что повесят моего батю: сын Кличка вспомнил первые дни войны
Как Црвена Звезда пробила дно?
На арене в Белграде организаторы решили продемонстрировать публично свою лояльность к стране, которая пытается уничтожить Украину. Они включили песню сербской исполнительницы Павлины Радованович под названием "Россия, моя любимая".
На трибунах при этом фанаты держали пророссийские баннеры. На одном из них, в частности, было написано "Слава России".
Позорный перформанс Црвены Звезды: смотрите видео
К слову. В конце концов матч закончился победой сербов со счетом 88:79. Благодаря этому они поднялись на 12 место в турнирной таблице Евролиги, а Жальгирис продолжил ее возглавлять.
Отметим, что такой перформанс стал показательным и сделан перед матчем с литовцами совсем неслучайно. Жальгирис известен своей поддержкой Украины, поэтому сербы решили сделать выезд для этого клуба и его болельщиков максимально некомфортным.
Что известно о поддержке Жальгириса?
Традиционно на матчах литовского клуба происходит сбор средств для организаций, оказывающих помощь украинцам.
Весной также в матче Евролиги фанаты устроили эффектный перформанс с флагами Украины и пели легендарный хит "Путин – хуйло".
В начале 2024 года литовский клуб сообщил о подписании контракта с боснийским футболистом Нардином Мулагусейновичем. Однако уже через несколько часов соглашение было отменено, ведь болельщики не захотели видеть в команде игрока, который после начала полномасштабного вторжения поехал играть в Россию.
Также фанаты Жальгириса на трибунах протестовали против мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса из-за связей с Россией.
На войне с Россией воевал за Украину даже болельщик литовцев Тадас Тумас. К сожалению, в начале 2024 года он погиб.