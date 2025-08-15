В 2022 году Максим Кличко еще учился в Великобритании. Во время новогодних каникул он приехал к папе, но уже тогда почувствовал напряженную ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Blik.

Что сказал сын Кличко о первых днях войны?

В первые дни войны Виталий Кличко позвонил сыну и рассказал об обстрелах столицы Украины. Кличко-младший не мог поверить, что такое может происходить в ХХI веке.

"После окончания каникул поехал обратно в Англию. Было много информации в канун. Говорили все о том, что там что-то будет, или не будет. А когда началась война, я даже сначала не поверил. Батя (Виталий Кличко – 24 Канал) звонит из Киева под обстрелами, а я не верю ему, что эта война началась", – рассказал Максим Кличко.

Кличко-младший очень переживал за отца. Тогда россияне собирались казнить украинских политиков, которые остались в столице Украины.

В первые недели было психологически тяжело, когда наступали россияне на Киев. Писали много всякого. Мол, переловят всех, которые в государстве на высоких должностях. И Кличко в том числе. И что повесят его. Самое важное для меня, что я в это время был рядом с семьей и друзьями. От команды также была поддержка,

– сказал сын Кличко.

Ранее сообщалось о травме Максима Кличко, которую он получил на молодежном Евро-2025. Из-за повреждения он пропустил матчи национальной сборной Украины по баскетболу в преквалификации на ЧМ-2027.