У 2022 році Максим Кличко ще навчався у Великій Британії. Під час новорічних канікул він приїхав до тата, але вже тоді відчув напружену ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на Blik.

Що сказав син Кличка про перші дні війни?

У перші дні війни Віталій Кличко подзвонив сину та розповів про обстріли столиці України. Кличко-молодший не міг повірити, що таке може відбуватися у ХХI столітті.

"Після закінченню канікул поїхав назад до Англії. Було багато інформації в переддень. Казали всі про те, що там щось буде, чи не буде. А коли почалася війна, я навіть спершу не повірив. Батя (Віталій Кличко – 24 Канал) дзвонить з Києва під обстрілами, а я не вірю йому, що ця війна почалася", – розповів Максим Кличко.

Кличко-молодший дуже переживав за батька. Тоді росіяни збиралися стратити українських політиків, які залишилися у столиці України.

У перші тижні було психологічно тяжко, коли наступали росіяни на Київ. Писали багато всілякого. Мовляв, переловлять всіх, котрі у державі на високих посадах. І Кличка в тому числі. І що повісять його. Найважливіше для мене, що я в цей час був поряд із родиною та друзями. Від команди також була підтримка,

– сказав син Кличка.

Раніше повідомлялося про травму Максима Кличка, яку він отримав на молодіжному Євро-2025. Через ушкодження він пропустив матчі національної збірної Україниз баскетболу у прекваліфікації на ЧС-2027.