Перед стартом цієї гри господарі відзначилися ганебним перформансом. Вони вчергове продемонстрували, що є "братушками" Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Butasport.
Як Црвена Звезда пробила дно?
На арені у Белграді організатори вирішили продемонструвати публічно свою лояльність до країни, яка намагається знищити Україну. Вони ввімкнули пісню сербської виконавиці Павлини Радованович під назвою "Росія, моя улюблена".
На трибунах при цьому фанати тримали проросійські банери. На одному з них, зокрема, було написано "Слава Росії".
Ганебний перформанс Црвени Звезди: дивіться відео
До слова. Врешті-решт матч закінчився перемогою сербів з рахунком 88:79. Завдяки цьому вони піднялися на 12 місце в турнірній таблиці Євроліги, а Жальгіріс продовжив її очолювати.
Зазначимо, що такий перформанс став показовим і зроблений перед матчем з литовцями зовсім невипадково. Жальгіріс відомий своєю підтримкою України, тому серби вирішили зробити виїзд для цього клубу та його вболівальників максимально некомфортним.
Що відомо про підтримку Жальгіріса?
Традиційно на матчах литовського клубу відбувається збір коштів для організацій, що надають допомогу українцям.
Навесні також у матчі Євроліги фанати влаштували ефектний перформанс з прапорами України та співали легендарний хіт "Путін – хуйло".
На початку 2024 року литовський клуб повідомив про підписання контракту із боснійським футболістом Нардіном Мулагусейновичем. Проте вже через декілька годин угода була скасована, адже вболівальники не захотіли бачити в команді гравця, який після початку повномасштабного вторгнення поїхав грати в Росію.
Також фанати Жальгіріса на трибунах протестували проти мера Каунаса Вісвалдаса Матійошайтіса через зв'язки з Росією.
На війні з Росією воював за Україну навіть вболівальник литовців Тадас Тумас. На жаль, на початку 2024 року він загинув.