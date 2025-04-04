Господарі здобули перемогу з рахунком 70:66. Під час цього поєдинку їх фанати організували неймовірну акцію підтримки України, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Жальгіріса.

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База від торсиди Жальгіріса

Уболівальники на переповнених трибунах підняли банери з кольорами прапорів України та Литви. Вже традиційно на грі також було оголошено про збір коштів для організацій, що надають допомогу українцям.

Фанати Жальгіріса підтримали Україну / Фото з соцмереж литовського клубу

Окрім цього на "Жальгіріс-Арені" литовські фанати виконали безсмертну класику. Вони гучно заспівали легендарну пісню, яка лунає на багатьох стадіонах та майданчиках уже понад десять років – "Путін – х***о".

Фанати Жальгіріса заспівали про Путіна: дивіться відео

Зазначимо, що Жальгіріс уже втратив шанси пробитися у плей-оф Євроліги. Поєдинок останнього туру литовці зіграють 11 квітня на виїзді проти Анадолу Ефес.