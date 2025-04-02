Господарі підходили до цього матчу з серією з чотирьох поразок. Вони змогли її перервати, здобувши перемогу з рахунком 133:123.

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Чудова реалізація

Ба більше, у цій грі "олені" встановили рекорд ліги у XXI столітті за влучністю, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN. У поєдинку проти "Санз" підопічні Дока Ріверса реалізували 51 з 74 кидків з гри.

Цей показник становить 68,9%. Жодна команда не влучала з таким високим відсотком за гру з 14 березня 1998 року. Тоді гравці Лос-Анджелес Кліпперс закинули 61 кидок з 88 спроб (69,3%) у матчі проти Торонто Репторз, який виграли з рахунком 152:120.

Дивіться відеоогляд матчу Мілвокі Бакс – Фінікс Санз

До слова. Наразі "Бакс" посідають шосте місце в турнірній таблиці Східної конференції. Свій наступний поєдинок вони проведуть в ніч з 3 на 4 квітня проти Філадельфії Севенті Сіксерс.

Нагадаємо, що в середині березня було переписано ще один рекорд НБА. Його автором став Стефен Каррі.