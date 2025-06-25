Украинский боксер Василий Ломаченко остается самым скандальным спортсменом страны. Несмотря на боксерские достижения он продолжает демонстрировать антиукраинскую позицию.

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Очередной скандал вокруг Ломаченко разгорелся недавно на фоне обстрела Одесской области. Василий вступил в публичный спор с известными активистами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко. 24 Канал рассказывает о деталях этого конфликта.

Реакция Ломаченко на теракт

23 июня российские террористы обстреляли Белгород-Днестровский в Одесской области. Баллистическая ракета попала прямо в лицей, где раньше учился Ломаченко. Погибли два человека.

Обычно Василий игнорирует зверства россиян и не обвиняет их в геноциде украинцев. Здесь же боксер решил выложить пост на своей странице в фейсбук, ведь теракт произошел в его родном городе. Впрочем и на этот раз Василий ни словом не упомянул о россиянах.

Сегодня трагический день для всех аккерманцев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня – слезы и горе. Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, выздоровления раненым! Мир Всем,

– написал Ломаченко.

Очередное избегание упоминания о виновнике теракта вызвало возмущение в украинском сообществе. В комментариях Василия начали обвинять в этом и вспоминать о его пророссийских взглядах. При этом Ломаченко продолжает писать и использовать русский язык.



Россияне разбомбили школу в Белгород-Днестровском / фото ГСЧС Одесской области

Комментарии Стерненко и Притулы

Особое внимание привлекли сообщения от известных людей. Сначала известный ведущий и волонтер Сергей Притула написал под постом Ломаченко такой текст:

Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что русские убивают твоих земляков? С благословения твоего всра*ого патриарха Кирилла, который такой же черт как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства,

– написал Притула.

Василий решил не игнорировать сообщение Притулы и обозвал его "бессовестным человеком".



Ответ Ломаченко на пост Притулы / скриншот из фейсбука

Куда более горячим оказался спор Ломаченко с другим блогером и волонтером Сергеем Стерненко. Активист также является одесситом, поэтому он более резко отреагировал на пост Василия.



Стерненко и Ломаченко устроили перепалку / скриншот из фейсбука

На обвинения о поддержке россиян Ломаченко вспомнил об охране Стерненко. Активист получил порцию хейта из-за наличия телохранителей после покушения на него 1 мая 2025 года.

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Тогда завербованная россиянами женщина пыталась убить волонтера, но охранники и бронированный автомобиль помешали ей это сделать. Поэтому Стерненко выдал эффектный спич в адрес боксера по этому вопросу.

Лучше жить под угрозой убийства со стороны россиян, чем стать перед ними на колени, как ты. Лучше иметь говорящую голову, чем пустую. Мерзость, которая даже до сих пор у себя на странице держит видео с восхвалением убийц моего народа. Пусть те "вежливые люди", которых ты глорифицируешь (загугли, что это за слово), заберут у тебя все самое дорогое,

– написал Стерненко.

Василий же только после этого мимоходом вспомнил, что россияне являются угрозой жизни украинцев. Но главный акцент боксера был не на стране-террористке, а на проблеме с работой ТЦК.

Ломаченко считает деятельность этого органа "угрозой для жизни украинцев". Кроме того, он упрекнул Стерненко, что тот не пошел на фронт, и при этом добавил еще и цитату из Библии.



Ломаченко отвечает Стерненко об угрозе для украинцев / скриншот с фейсбука

Позиция Жана Беленюка

Позже к спору присоединился олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. На своей странице он опубликовал фото с 2022 года, когда Ломаченко якобы присоединился к теробороне Белгород-Днестровского.

В контексте недавнего скандала между Ломаченко, Стерненко и Притулой, решил взглянуть ленту Василия Ломаченко в фейсбуке. У меня вопросов нет, Василий остается верным себе и своим взглядам и, в этом плане, его трудно назвать "трусом" или "сцык*ом", как выразились Притула со Стерненко в комментариях под недавним сообщением Ломаченко,

– пишет Беленюк.

"Очевидно он действительно верит в то, что публикует и не боится высказывать свою позицию, несмотря на осуждение подавляющего большинства украинцев, которые страдают и теряют своих близких каждый день в этой жестокой войне России против нас! Наверное, надо иметь яйца, чтобы на такое решаться столько лет подряд.

Ниже единственное фото, что выбивается из общей логической линии, и наталкивает меня на вопрос. А от кого Василий планировал нас защищать в начале полномасштабной войны? Не знаю как так получилось, что это фото стало возможным. Списываю на шоковое состояние. Думаю, он сожалеет о том, что оно вообще появилось в сети".



Василий Ломаченко в теробороне в марте 2022 года / фото из фейсбука боксера

На это сообщение Беленюка также ответил и Стерненко: "Не знаю, от кого Вася там собирался защищаться в начале полномасштабки, но уже в 2023-м он в США обнимался с "шестеркой" Кадырова. А в прошлом году сделал инвестицию в бизнес Аркадия Новикова – доверенного лица Путина".

Кто такой Сергей Стерненко

Напомним, что Сергей Стерненко известен не только своим ютуб-каналом, а еще и масштабной волонтерской деятельностью. Его фонд стабильно поставляет дроны для Вооруженных сил Украины.

Сейчас количество отправленных на передовую беспилотников почти достигло цифры 200 тысяч. Также Стерненко ведет ютуб-канал на более чем 2 миллиона подписчиков.



Сергей Стерненко является одним из крупнейших волонтеров Украины / фото из фейсбука блогера

В прошлом Сергей стал известным благодаря проукраинским митингам в Одессе в составе "Правого сектора". Позже на Стерненко было совершено уже четыре вооруженных покушения. Во время самозащиты в одном из инцидентов активист нанес травмы преступнику, которые привели к его смерти.

В своих видео блогер обычно обвинял мэра Одессы Геннадия Труханова в организации покушений на него. Волонтера пытались осудить за "умышленное убийство", но в конце концов суд оправдал Стерненко.

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Карьера и скандалы Ломаченко

Что же касается Ломаченко, то он является одним из лучших боксеров в истории Украины. Василий выиграл 18 из 21-го боя в легком весе и становился чемпионом по версии WBA, WBC, WBO и IBF.

Кроме того, на счету Василия есть и золотая медаль на Олимпийских играх-2012. Впрочем гражданская позиция Ломаченко всегда оставалась объектом для скандала.



Василий Ломаченко зажигал в ринге / фото Getty Images

Ломаченко нередко продвигал российские нарративы, а также он продолжает публично поддерживать пророссийскую религиозную организацию УПЦ МП. При этом спортсмен закрыл свою инстаграм-страницу для украинцев и сделал из нее аккаунт по возвеличиванию российской церкви.

Также Василий неоднократно критиковал украинскую власть за "притеснение религиозных организаций". Но главным зашкваром Ломаченко является общение на русском и игнорирование вины страны-террористки в войне в Украине.