Бывший боксер Василий Ломаченко выразил сожаление относительно того, что произошло, но не обвинил Россию в этом ужасном преступлении. После чего уроженец Белгорода-Днестровского получил кучу хейта в социальных сетях, сообщает 24 канал.

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Ломаченко получил кучу хейта от украинцев

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко получил немало негативных комментариев под своим сообщением в фейсбуке от украинцев. Бывшему боксеру напомнили, что это сделали россияне, которых он считает братьями.

Украинское сообщество не забыло напомнить Ломаченко, что московская церковь, которую он очень сильно любит, также выступает за уничтожение Украины.

"Это твои братья сделали".

"Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Русские. Твои братья. Жалкий ты ссыкун и предатель".

"Русский "мир" он такой, Вася".

"И откуда же она прилетела? Кто же это сделал? Англы, саксы, юты, рептилоиды-нипанятна".

"Трусов, Вася, в рай не берут".

Реакция украинцев на сообщение Ломаченко / Скриншоты из соцсетей

Напомним, что Василий Ломаченко с самого начала полномасштабного вторжения замалчивает преступления России и в целом агрессию враждебной страны. Также бывший боксер с украинским паспортом становился на защиту УПЦ МП.

Ранее мы рассказывали о том, что говорил Василий Ломаченко о войне России с Украиной и УПЦ МП.