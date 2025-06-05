До этого Василий Ломаченко неоднократно привлекал к себе внимание резонансными высказываниями. 24 канал собрал самые главные зашквары боксера относительно войны в Украине и УПЦ МП.

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Поддержка УПЦ МП

Василий Ломаченко неоднократно выражал поддержку УПЦ МП. Даже, несмотря на то, что в августе 2024 года Верховная Рада Украины запретила деятельность московского патриархата на территории нашей страны.

Боксер резко отреагировал на запрет УПЦ МП. Василий Ломаченко опубликовал сообщение в социальной сети инстаграм, назвав инициаторов законопроекта "безбожниками". Василий также отметил, что Бог воздаст каждому за его слова и действия.

Ломаченко отреагировал на запрет УПЦ МП

Недавно Василий Ломаченко поделился фото в инстаграме вместе со скандальным митрополитом УПЦ МП Лонгином, ранее СБУ объявила священнику подозрение за антиукраинские высказывания.

Боксер подписал фотографию с митрополитом цитатой из Евангелия.

Блаженны вы, когда будут вас презирать, и преследовать, и возводить на вас всякое злословие через Меня,

– написал Ломаченко.

После своего поступка Василий Ломаченко получил немало критики и хейта со стороны украинцев. Из-за того, что митрополит Лонгин имеет пророссийские взгляды и связи с сторонниками режима Виктора Януковича.

Ранее Василий Ломаченко в 2020 году призвал общество подписать петицию, чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП. В 2022 году боксер поделился видео в инстаграме с проповеди того же митрополита Лонгина.

Священнослужитель обвинил Украину в "войне против Бога, церкви и украинского народа". После чего ОО "Рух ЧЕСНО" внес Ломаченко в реестр предателей Украины.

В 2023 году боксер обвинил ПЦУ в расколе церкви. Василий Ломаченко сравнил действия украинской власти с нацистской Германией, которая разрушала храмы в Киеве во время Второй мировой войны.

Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией / Фото из инстаграма боксера

Кроме поддержки УПЦ МП, Василий отличился, тем, что не осудил полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года. Ломаченко продолжает молчать об агрессии и продвигает нарратив о "братских" народах.

Ломаченко не осудил вторжение России в Украину

Василий Ломаченко в феврале 2022 года вернулся из Греции в Украину и вступил в ряды территориальной обороны родного города Белгород-Днестровский, что в Одесской области.

Боксер патрулировал город во время комендантского часа. По словам Ломаченко, в этот период у него была определенная неопределенность, поэтому он был сосредоточен на защите родных.

Однако Василий Ломаченко не осудил вторжение россиян в Украину. Боксер избегал прямых ответов о признании России агрессором, подчеркивая, что только Бог может что-то изменить.

Так перед боем с Девином Хейни в 2023 году Василий Ломаченко выкрутился от прямого вопроса на пресс-конференции по России.

Смотрите, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-то говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну,

– сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Украинцы и коллеги Василия Ломаченко были возмущены молчанием боксера. В частности, бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко упрекнул, его за то, что он, имея большую аудиторию не доносит правду об ужасных действиях России в Украине.

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Интересно, что страница в инстаграм Василия Ломаченко заблокирована не территории Украины. Пользователи могут просмотреть сообщения боксера только с помощью VPN.

Ранее стало известно, сколько Василий Ломаченко заработал денег за свою карьеру боксера в профессиональном ринге.