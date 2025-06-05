До цього Василь Ломаченко неодноразово привертав до себе увагу резонансними висловами. 24 канал зібрав найголовніші зашквари боксера стосовно війни в Україні та УПЦ МП.

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Підтримка УПЦ МП

Василь Ломаченко неодноразово висловлював підтримку УПЦ МП. Навіть, попри те, що у серпні 2024 року Верховна рада України заборонила діяльність московського патріархату на території нашої країни.

Боксер різко відреагував на заборону УПЦ МП. Василь Ломаченко опублікував допис в соціальній мережі інстаграм, назвавши ініціаторів законопроєкту "безбожниками". Василь також наголосив, що Бог віддасть кожному за його слова та дії.

Ломаченко відреагував на заборону УПЦ МП

Нещодавно Василь Ломаченко поділився фото в інстаграмі разом зі скандальним митрополитом УПЦ МП Лонгіном, раніше СБУ оголосила священнику підозру за антиукраїнські висловлювання.

Боксер підписав світлину з митрополитом цитатою з Євангелія.

Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, і переслідуватимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я через Мене,

– написав Ломаченко.

Після свого вчинку Василь Ломаченко отримав чимало критики та хейту з боку українців. Через те, що митрополит Лонгін має проросійські погляди та зв'язки з побічниками режиму Віктора Януковича.

Раніше Василь Ломаченко у 2020 році закликав суспільство підписати петицію, щоб залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП. У 2022 році боксер поділився відео в інстаграмі з проповіді того ж митрополита Лонгіна.

Священнослужитель звинуватив Україну у "війні проти Бога, церкви та українського народу". Після чого ГО "Рух ЧЕСНО" вніс Ломаченка у реєстр зрадників України.

У 2023 році боксер звинуватив ПЦУ у розколі церкві. Василь Ломаченко порівняв дії української влади з нацистською Німеччиною, яка руйнувала храми у Києві під час Другої світової війни.

Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною / Фото з інстаграму боксера

Окрім підтримки УПЦ МП, Василь відзначився, тим що не засудив повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Ломаченко продовжує мовчати про агресію та просуває наратив про "братські" народи.

Ломаченко не засудив вторгнення Росії в Україну

Василь Ломаченко у лютому 2022 року повернувся з Греції в України та вступив у лави територіальної оборони рідного міста Білгород-Дністровський, що на Одещині.

Боксер патрулював місто під час комендантської години. Зі слів Ломаченка, у цей період в нього була певна не визначеність, тому він був зосереджений на захисті рідних.

Проте Василь Ломаченко не засудив вторгнення росіян в Україну. Боксер уникав прямих відповідей щодо визнання Росії агресором, наголошуючи, що лише Бог може щось змінити.

Так перед боєм із Девіном Хейні у 2023 році Василь Ломаченко викрутився від прямого питання на пресконференції щодо Росії.

Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну,

– сказав Ломаченко на пресконференції.

Українці та колеги Василя Ломаченка були обурені мовчанням боксера. Зокрема, колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко дорікнув, йому за те, що він, маючи велику аудиторію не доносить правду про жахливі дії Росії в Україні.

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Цікаво, що сторінка в інстаграм Василя Ломаченка заблокована не території України. Користувачі можуть переглянути дописи боксера лише за допомогою VPN.

Раніше стало відомо, скільки Василь Ломаченко заробив грошей за свою кар'єру боксера у професійному ринзі.