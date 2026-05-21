Непереможний український чемпіон Олександр Усик висловив підтримку своєму другу та куму на фоні чуток про його повернення у професійний бокс. У коментарі для Matchroom Boxing титулований суперважковаговик зізнався, що така новина його щиро радує.

Як Усик відреагував на повернення Ломаченка?

Усик наголосив, що успіхи Ломаченка мотивують його ще з часів Олімпіади в Пекіні. Зокрема, тріумф Василя у фіналі Ігор 2012 року став для Олександра головним орієнтиром, який змусив посилено тренуватися та рухатися далі.

Якщо це правда, то це добре. Мені подобається,

– підсумував український чемпіон.

Що відомо про відновлення кар'єри Ломаченка?

У червні 2025 року він оголосив про завершення кар'єри через хронічні проблеми зі спиною. Проте в травні 2026 року авторитетне видання The Ring підтвердили, що 38-річний боксер відновлює виступи.

12 травня 2026 року офіційно закінчився його контракт із багаторічним промоутером Top Rank. Наразі команда планує організацію наступного поєдинку на осінь поточного року.

Нагадаємо, свій останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року, здобувши перемогу технічним нокаутом над Джорджем Камбососом та завоювавши титул чемпіона світу за версією IBF. Таким чином, на момент осіннього камбеку його простій без офіційних поєдинків становитиме майже два з половиною роки.

З ким Ломаченко може провести бій?

Він може зустрітися з чинним чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі за версіями WBO та IBF Еммануелем Наваррете. Мексиканець провів свій останній поєдинок наприкінці лютого, здолавши Едуардо Нуньєса технічним нокаутом у 11-му раунді.

У разі перемоги над Наваррете Ломаченко планує вийти на великий бій проти зіркового американця Джервонти Девіса, з яким зустріч могла відбутися ще у 2024 році.

Як прокоментував рішення Ломаченка відомий український тренер?

Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі для 24 Каналу зазначив, що Ломаченко – амбітний спортсмен.

За словами експерта, можливо, Василь трохи відпочив і тепер прагне стати абсолютним чемпіоном. Сосновський відзначив, що Ломаченко – талановитий боксер "від Бога". Пояснити його мотивацію тренер не може, адже не спілкується ані з Василем, ані з його батьком.

Він також додав, що навіть якщо боксер вирішив повернутися заради фінансової вигоди, то це його право.

