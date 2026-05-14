Колишній чемпіон світу у легкій вазі Кейшон Девіс прокоментував ці припущення. Про це повідомили Fight Hub TV у соціальній мережі X.

Хто запропонував бій Ломаченку після повернення?

Відомий боксер заявив, що готовий зустрітися у ринзі з Ломаченком після його повернення.

Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду в Україну. Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною – я тебе нокаутую, як Берінчика,

– заявив Девіс.

Девіс у лютому переміг Джемейна Ортіса, повторивши свій успіх рік тому, коли нокаутував Дениса Берінчика у четвертому раунді.

Чи відновлює свою кар'єру Ломаченко?

Контракт боксера з промоутерською компанією Top Rank завершився 12 травня, після чого він став вільним агентом.

38-річний спортсмен планує повернутися на ринг восени 2026 року після вирішення проблем зі здоров'ям, повідомляє The Ring.

Востаннє Ломаченко виходив на бій у травні 2024 року, коли в 11-му раунді нокаутував Джорджа Камбососа та здобув титул чемпіона IBF у легкій вазі.

Хоча він мав намір провести поєдинок із Джервонтою Девісом восени 2024 року, проблеми зі спиною змусили Ломаченка оголосити про завершення кар'єри в червні 2025 року через емоційне вигорання та серйозні ускладнення зі здоров'ям.

Яка реакція на можливе повернення Ломаченка у бокс?