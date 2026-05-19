Василь Ломаченко все ближче до сенсаційного камбеку після паузи у кар'єрі. На тлі чуток про новий бій ексчемпіона світу своєю думкою з 24 Каналом поділився легендарний український тренер Дмитро Сосновський.
Що сказав Сосновський про можливе повернення Ломаченка?
Сосновський заявив, що не здивований бажанням Ломаченка знову вийти в ринг. За словами тренера, українець залишається надзвичайно кваліфікованим боксером, який може прагнути статусу абсолютного чемпіона світу.
Він амбітний чоловік у боксі. Може Василь трохи відпочив і в нього з'явилося бажання стати абсолютним чемпіоном. Боксер він талановитий, від Бога, як то кажуть. Пояснити бажання Ломаченка мені складно, тому що я не спілкуюся ні з ним, ні з його батьком. Навіть якщо він захотів повернутися, щоб заробити кілька мільйонів доларів – він має на це право,
– заявив легендарний тренер.
Що відомо про наступний бій Ломаченка?
За інформацією talksport, Ломаченко планує повернутися восени 2026 року. Одним із головних варіантів для українця називають чемпіона IBF та WBO у другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете.
У разі успіху українець нібито хоче організувати мегабій проти Джервонти Девіса. Раніше сторони вже були близькі до домовленості про поєдинок, однак переговори зірвалися після паузи Ломаченка в кар'єрі.
Також у боксерських колах активно обговорюють можливий бій Ломаченка з Кейшоном Девісом, який неодноразово публічно викликав українця на поєдинок.
Чим відомий Василь Ломаченко?
- За інформацією BoxRec, дворазовий олімпійський чемпіон (Пекін 2008 та Лондон 2012) Ломаченко провів у професійному боксі 21 поєдинок, здобувши 18 перемог, з яких 12 нокаутом, і зазнавши 3 поразки від Орландо Салідо, Теофімо Лопеса та Девіна Хейні.
- Останню перемогу боксер здобув у травні 2024 року над Джорджем Камбососом-молодшим.
- Попри значні спортивні здобутки, публічний образ Ломаченка в Україні залишається неоднозначним. Боксер є відомим прихильником УПЦ (Московського патріархату) і неодноразово критикувався через розмиту позицію щодо російсько-української війни.