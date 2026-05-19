Василий Ломаченко все ближе к сенсационному камбэку после паузы в карьере. На фоне слухов о новом бое экс-чемпиона мира своим мнением с 24 Каналом поделился легендарный украинский тренер Дмитрий Сосновский.

Смотрите также "Верховен уже испуган": легендарный тренер жестко разнес соперника Усика перед боем

Что сказал Сосновский о возможном возвращении Ломаченко?

Сосновский заявил, что не удивлен желанием Ломаченко снова выйти в ринг. По словам тренера, украинец остается чрезвычайно квалифицированным боксером, который может стремиться к статусу абсолютного чемпиона мира.

Он амбициозный человек в боксе. Может Василий немного отдохнул и у него появилось желание стать абсолютным чемпионом. Боксер он талантливый, от Бога, как говорится. Объяснить желание Ломаченко мне сложно, потому что я не общаюсь ни с ним, ни с его отцом. Даже если он захотел вернуться, чтобы заработать несколько миллионов долларов – он имеет на это право,

– заявил легендарный тренер.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что известно о следующем бое Ломаченко?

По информации talksport, Ломаченко планирует вернуться осенью 2026 года. Одним из главных вариантов для украинца называют чемпиона IBF и WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.

В случае успеха украинец якобы хочет организовать мегабой против Джервонты Дэвиса. Ранее стороны уже были близки к договоренности о поединке, однако переговоры сорвались после паузы Ломаченко в карьере.

Также в боксерских кругах активно обсуждают возможный бой Ломаченко с Кейшоном Дэвисом, который неоднократно публично вызывал украинца на поединок.

Чем известен Василий Ломаченко?