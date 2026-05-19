Василий Ломаченко все ближе к сенсационному камбэку после паузы в карьере. На фоне слухов о новом бое экс-чемпиона мира своим мнением с 24 Каналом поделился легендарный украинский тренер Дмитрий Сосновский.
Что сказал Сосновский о возможном возвращении Ломаченко?
Сосновский заявил, что не удивлен желанием Ломаченко снова выйти в ринг. По словам тренера, украинец остается чрезвычайно квалифицированным боксером, который может стремиться к статусу абсолютного чемпиона мира.
Он амбициозный человек в боксе. Может Василий немного отдохнул и у него появилось желание стать абсолютным чемпионом. Боксер он талантливый, от Бога, как говорится. Объяснить желание Ломаченко мне сложно, потому что я не общаюсь ни с ним, ни с его отцом. Даже если он захотел вернуться, чтобы заработать несколько миллионов долларов – он имеет на это право,
– заявил легендарный тренер.
Что известно о следующем бое Ломаченко?
По информации talksport, Ломаченко планирует вернуться осенью 2026 года. Одним из главных вариантов для украинца называют чемпиона IBF и WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете.
В случае успеха украинец якобы хочет организовать мегабой против Джервонты Дэвиса. Ранее стороны уже были близки к договоренности о поединке, однако переговоры сорвались после паузы Ломаченко в карьере.
Также в боксерских кругах активно обсуждают возможный бой Ломаченко с Кейшоном Дэвисом, который неоднократно публично вызывал украинца на поединок.
Чем известен Василий Ломаченко?
- По информации BoxRec, двукратный олимпийский чемпион (Пекин 2008 и Лондон 2012) Ломаченко провел в профессиональном боксе 21 поединок, одержав 18 побед, из которых 12 нокаутом, и потерпев 3 поражения от Орландо Салидо, Теофимо Лопеса и Девина Хейни.
- Последнюю победу боксер одержал в мае 2024 года над Джорджем Камбососом-младшим.
- Несмотря на значительные спортивные достижения, публичный образ Ломаченко в Украине остается неоднозначным. Боксер является известным сторонником УПЦ (Московского патриархата) и неоднократно критиковался из-за размытой позиции относительно российско-украинской войны.