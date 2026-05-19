Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном продолжает активно обсуждаться в боксерских кругах. Один из самых авторитетных украинских тренеров Дмитрий Сосновский рассказал 24 Каналу об ожиданиях от этого противостояния.

Что сказал Дмитрий Сосновский?

Тренер отметил, что разговоры о физическом преимуществе Верховена не имеют никакого смысла, ведь Усик уже неоднократно побеждал габаритных соперников.

Проблем у Саши никаких не должно быть. То, что они там говорят, мол, он большой....А что Саша не побеждал больших нокаутами? Усик – высококлассный боксер: работа ног, физические данные. Саша точно не слабее в этом плане,

– отметил эксперт.

Специалист также напомнил, что украинца пытались "сломать" своими ударами многие топовые супертяжи, однако безуспешно.

Так каждый мог – Фьюри, Дюбуа, Джошуа, все остальные, но никто не ударил,

– добавил Дмитрий Сосновский.

В чем преимущество Усика?

Отдельно тренер обратил внимание на разницу между боксом и кикбоксингом, подчеркнув, что Верховен не привык к таким темпам и работе ног, которые демонстрирует Усик.

Даже если сравнить работу ног Усика и Верховена – в боксе и кикбоксинге это совсем разные вещи. К тому же голландец привык драться только 5 раундов в кикбоксинге, – отметил Сосновский.

По его мнению, украинец быстро навяжет сопернику свой стиль и начнет разбивать нидерландца серийной работой.

Он его потянет, закрутит на ногах. А будет это во втором, третьем или шестом раунде – это уже не так важно. Он его может нокаутировать, накидать полную торбу ударов. Если Саша задаст хороший темп и несколько раз вставит ему с передней руки, не факт, что Верховен выдержит ту скорость. Кто-то говорит, что голландец попытается нокаутировать Усика в первых раундах? Ну пусть попробует – я не верю в это. У Саши реакция хорошая, он видит те удары, чувствует. Я в те сказки не верю. Не думаю, что Верховен сможет ему что-то сделать. Шансов у него нет от слова вообще,

– рассказал специалист.



Александр Усик и Рико Верховен/ Фото Getty Images

"Верховен стоял бледный"

Самое громкое заявление тренер сделал, комментируя психологическое состояние чемпиона Glory во время встречи с Усиком.

Он еще не вышел против Усика, а уже перепуган. Он уже боится Сашу. Стоял Александр – видно, что это скала, боец. А Верховен бедненький стоял бледный, и это еще Саша не ударил его ни разу, – добавил Дмитрий Сосновский.

Кто такой Дмитрий Сосновский?

Дмитрий Сосновский ранее был тренером сборной Украины по боксу – под его руководством спортсмены триумфовали на Олимпийских играх.

Среди его известных воспитанников Василий Ломаченко, Александр Усик, Денис Беринчик, Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик, которых называли "золотым поколением" сборной Украины.

Сейчас Сосновский проживает во Львове, работает в детско-юношеской спортивной школе и проводит семинары для популяризации бокса.

Что известно о бое Усика и Верховена?