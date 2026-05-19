Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном продолжает активно обсуждаться в боксерских кругах. Один из самых авторитетных украинских тренеров Дмитрий Сосновский рассказал 24 Каналу об ожиданиях от этого противостояния.
Что сказал Дмитрий Сосновский?
Тренер отметил, что разговоры о физическом преимуществе Верховена не имеют никакого смысла, ведь Усик уже неоднократно побеждал габаритных соперников.
Проблем у Саши никаких не должно быть. То, что они там говорят, мол, он большой....А что Саша не побеждал больших нокаутами? Усик – высококлассный боксер: работа ног, физические данные. Саша точно не слабее в этом плане,
– отметил эксперт.
Специалист также напомнил, что украинца пытались "сломать" своими ударами многие топовые супертяжи, однако безуспешно.
Так каждый мог – Фьюри, Дюбуа, Джошуа, все остальные, но никто не ударил,
– добавил Дмитрий Сосновский.
В чем преимущество Усика?
Отдельно тренер обратил внимание на разницу между боксом и кикбоксингом, подчеркнув, что Верховен не привык к таким темпам и работе ног, которые демонстрирует Усик.
Даже если сравнить работу ног Усика и Верховена – в боксе и кикбоксинге это совсем разные вещи. К тому же голландец привык драться только 5 раундов в кикбоксинге, – отметил Сосновский.
По его мнению, украинец быстро навяжет сопернику свой стиль и начнет разбивать нидерландца серийной работой.
Он его потянет, закрутит на ногах. А будет это во втором, третьем или шестом раунде – это уже не так важно. Он его может нокаутировать, накидать полную торбу ударов. Если Саша задаст хороший темп и несколько раз вставит ему с передней руки, не факт, что Верховен выдержит ту скорость. Кто-то говорит, что голландец попытается нокаутировать Усика в первых раундах? Ну пусть попробует – я не верю в это. У Саши реакция хорошая, он видит те удары, чувствует. Я в те сказки не верю. Не думаю, что Верховен сможет ему что-то сделать. Шансов у него нет от слова вообще,
– рассказал специалист.
Александр Усик и Рико Верховен
"Верховен стоял бледный"
Самое громкое заявление тренер сделал, комментируя психологическое состояние чемпиона Glory во время встречи с Усиком.
Он еще не вышел против Усика, а уже перепуган. Он уже боится Сашу. Стоял Александр – видно, что это скала, боец. А Верховен бедненький стоял бледный, и это еще Саша не ударил его ни разу, – добавил Дмитрий Сосновский.
Кто такой Дмитрий Сосновский?
Дмитрий Сосновский ранее был тренером сборной Украины по боксу – под его руководством спортсмены триумфовали на Олимпийских играх.
Среди его известных воспитанников Василий Ломаченко, Александр Усик, Денис Беринчик, Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик, которых называли "золотым поколением" сборной Украины.
Сейчас Сосновский проживает во Львове, работает в детско-юношеской спортивной школе и проводит семинары для популяризации бокса.
Что известно о бое Усика и Верховена?
- Встреча Усика с Верховеном состоится 23 мая 2026 года. Поединок пройдет на арене в Гизе в Египте.
- На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBC, WBA и IBF, которыми владеет Усик.