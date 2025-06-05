Василий Ломаченко довольно скандальная персона. Если его боксерская карьера вызывает уважение и восторг, то к его поступкам и религиозным понятиям, есть большие сомнения и вопросы. 24 Канал рассказывает о раннем детстве уже бывшего боксера, его первые успехи в ринге и путь к самым высоким вершинам в боксе.

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Боксер-танцор, который унизил старшего соперника

Боксер родился 17 февраля 1988 года в Белгород-Днестровском (Одесская область). У Василия не было много шансов обойти спортивный путь, ведь будущий чемпион родился в спортивной семье. Отец – тренер по боксу, а мать – профессиональная акробатка. В детстве Василий проверил свои силы в различных видах спорта и даже не по своей воле занимался три года танцами. Здесь инициатором таких занятий стал отец чемпиона Анатолий Ломаченко.

Если Василий не воспринимал таких занятий танцев и даже ненавидел их, то отец знал, почему он требует сына ходить в танцевальный зал. Параллельно с этим Василий занимался в боксерском клубе. Именно танцы положительно повлияли на его боксерские скиллы, дав Ломаченко-младшему подвижность и легкую маневренность в боксерском ринге. Василий как будто пританцовывал в ринге, а соперники вообще не успевали за скоростью и передвижением украинца.

Уже в 6-летнем возрасте Василий одолел старшего за себя соперника, хотя официально засчитали ничью. Эта победа Ломаченко только мотивировала парня, который продолжал побеждать на других соревнованиях. Когда Ломаченко исполнилось 16 лет, он стал чемпионом Украины.

Впервые Василий Ломаченко засветился на большую публику на Олимпийских играх-2008 в Пекине, когда дошел до финала, в котором одолел француза Хедафи Джелхира. Золотая встреча закончилась уже в первом раунде, когда представитель Франции трижды побывал в нокдауне.

К слову. Ломаченко определили самым техничным боксером Олимпиады-2008.

Через четыре года украинскому боксеру снова не было равных. В финале Олимпиады-2012 в Лондоне Василий победил Хан Сун Чхоля из Южной Кореи.

С 2012-го по 2013-й годы Ломаченко выдал невероятную беспроигрышную серию в составе команды Украинские атаманы, которая выступала в любительской лиге World Series of Boxing.

Достижения Василия Ломаченко на любительском уровне

В 2006-м Ломаченко победил на чемпионате мира среди юниоров, в решающем бою украинец одолел армянина Дереника Гижаларяна.

В 2007-м году впервые стал чемпионом мира в Чикаго. В 2009-м и 2011-м годах Ломаченко завоевал еще два "золота" в Милане и Баку.

В 2008-м Василий торжествовал на чемпионате Европы в английском Ливерпуле в весе 57 килограммов.

Любительская карьера сделала из уроженца Одесской области настоящую звезду бокса. Поэтому у украинцев были немалые надежды на Василия в профессионалах. Да и сам Ломаченко уже со старта на профи-ринге стремился получать только самые высокие достижения.

"Грязный" бой против Салидо

12 октября 2013-го Ломаченко дебютировал на профи-ринге с победы над Хосе Рамиресом, который заменил травмированного Джонатана Окендо. Украинец получил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO.

Уже в своем следующем втором поединке Василий посягнул на чемпионский титул. Василий вышел в ринг против чемпиона мира по версии WBO Орландо Салидо. По ходу всего боя инициатива переходила от одного боксера к другому, но финальные чемпионские раунды были за представителем Украины. Однако это не принесло Ломи желанного результата – поражение Василия по раздельному решению судей (116-112, 115-113 в пользу Салидо и 115-113 для Ломаченко).

Мечта стать чемпионом мира уже во втором своем поединке в профессионалах была разрушена.

Вот это да! После этого боя было определено, что Салидо нанес около 39 ударов ниже пояса Ломаченко, на которые закрыл глаза рефери.

Видеообзор боя Ломаченко – Салидо

Уже в своем следующем бою Ломаченко победил Гари Рассела и стал вторым боксером, который сумел завоевать титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге.

После чего украинского чемпиона мира было уже не остановить. Ломаченко стал настоящим ужасом своих соперников и уверенно шел к самой большой вершине – звание абсолютного чемпиона мира.

В один момент Ломаченко потерял все

17 октября 2020-го года Ломаченко провел бой за "абсолют" в легком весе против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса. В первой половине встречи Василий был сам не похож на себя и действовал вторым номером. Зато с седьмой 3-минутки украинец "проснулся" и начал доминировать в ринге в Лас-Вегасе. Но уже было поздно. Судьи единодушно отдали победу боксеру из США: 116-112, 119-109 и 117-111.

Василий Ломаченко потерпел второе поражение в своей профессиональной карьере.

Видеообзор боя за "абсолют" Ломаченко – Лопес

Победное возвращение в ринг и провальная вторая попытка

После болезненного поражения Ломаченко триумфально вернулся в ринг с победы над Масайоси Накатани из Японии в декабре 2021-го. После чего Василий одолел на своем пути Ричарда Комми из Ганы и американца Джамейна Ортиса.

После трех подряд побед украинец во второй раз получил шанс побиться за "абсолют". 20 мая 2023-го года Ломаченко вышел в ринг против американца Девина Хейни. Если победа Лопеса над украинским боксером не вызывала сомнений, то эта победа Хейни была очень сомнительной.

Ломаченко выдал хороший бой и до последних чемпионских раундов атаковал Хейни. Поединок длился полную дистанцию в виде 12 раундов, а победителя встречи определяли судейские записки. Очень странно, но сразу все трое судей отдали победу представителю США.

Объявление финального результата местная публика встретила свистом. Многие из зрителей были уверены в победе Ломаченко.

Ломаченко – Хейни: видеообзор боя

Даже после такого болезненного поражения Ломаченко не ушел на пенсию. В мае 2024-го года Василий провел бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Отметим, что встреча боксеров должна была состояться еще в 2022-м. Но тогда Василий отказался от поединка из-за начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

Ломаченко встал на защиту родного города

После 24 февраля 2022 года жизнь большинства украинцев изменилась. Немалое количество мужчин и женщин стали на защиту родной страны, чтобы выбить врага с родной земли. Василий Ломаченко, как и Александр Усик и многие другие спортсмены, пополнили ряды территориальной обороны. Василий вернулся из Греции в Украину и присоединился к теробороны родного Белгород-Днестровского.



Ломаченко в теробороне родного города / Фото из соцсетей Василия

УПЦ МП и российская пропаганда: зашквары Ломаченко

Хотя Ломаченко и присоединился к теробороне родного города, но публично так и не осудил российскую агрессию в сторону его страны. Уже экс-боксер не признал Россию врагом, называя россиян и украинцев "одним народом". Во всех своих обращениях Василий уверял, что только Бог может изменить эту ситуацию.

В то же время Ломаченко фанатов не только от бокса, но и от УПЦ МП. Он неоднократно зашкварювався на теме религии в своих соцсетях. Из-за подобных религиозных предпочтений Василий попадал в пропагандистские материалы. К примеру зимой 2020-го Василий опубликовал видео с российскими спецназовцами, а впоследствии он снялся в документальном фильме бок о бок с российскими спортсменами. Ломаченко призвал украинцев подписать петицию, чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

Вспомним, как Ломаченко резко отреагировал на запрет УПЦ МП. Василий назвал "безбожниками" тех, кто принял данный запрет и добавил, что Бог ответит им за это. Также титулованный боксер выкладывал контент со скандальными пропагандистскими митрополитами.

Отметим, что профиль Ломаченко в инстаграме заблокирован на территории Украины.

Напомним! После победы над Комми Ломаченко накинул на себя флаг родного Белгород-Днестровского, но не украинский флаг. Уже на следующий бой Василий после многочисленной критики таки надел сине-желтый флаг.

Посещает детские турниры

В конце мая текущего 2025 года Василий Ломаченко засветился среди гостей детского турнира в Винницкой области. Титулованный боксер пожелал юным боксерам успеха и побед.

Ломаченко на детском турнире / Фото Федерации бокса Винницкой области

Закончил карьеру, не поблагодарив Украину

5 июня 2025 года Василий Ломаченко объявил об окончании карьеры боксера. Подобное видео появилось в соцсетях боксера.

Интересно, что Василий поблагодарил своего отца-тренера, Бога, команду и даже США, но не упомянул в своем обращении об Украине или украинских фанатах.

В жизни любого боксера происходит момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день наступил,

– сказал Ломаченко.

Это присущий стиль Ломаченко, который испортил свою идеальную боксерскую репутацию в глазах земляков из-за пропагандистских религиозных заявлений.