Український боксер уже обрав свого першого опонента для майбутнього поєдинку. Про це журналіст Майк Коппінджер повідомив у програмі Inside Ring Show.

Дивіться також Ломаченко залишив територію України і поїхав до російського монастиря

Хто може стати суперником Ломаченка після повернення?

Після паузи, викликаної проблемами зі спиною, українець націлений виключно на "гучні" бої. Головною метою Ломаченка став чинний чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версіями WBO та IBF Еммануель Наваррете. Мексиканець свій останній бій провів наприкінці лютого, здолавши технічним нокаутом в 11-му раунді Едуардо Нуньєса.

У разі перемоги над Наваррете, Ломаченко планує вийти на великий бій проти зіркового американця Джервонти Девіса. Перемовини між командами Ломаченка та Девіса вже проходили наприкінці 2024 року, але тоді сторони не дійшли згоди. Сам Девіс свій останній поєдинок провів рік тому проти Ламона Роача-молодшого (бій завершився внічию), а його запланована зустріч із Джейком Полом зірвалася через юридичні проблеми американця, пов'язані зі звинуваченнями у домашньому насильстві.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Хто такий Василь Ломаченко?

За даними BoxRec, дворазовий олімпійський чемпіон (Пекін 2008 та Лондон 2012) Ломаченко провів у професійному боксі 21 поєдинок, здобувши 18 перемог, з яких 12 нокаутом, і зазнавши 3 поразки від Орландо Салідо, Теофімо Лопеса та Девіна Хейні. Останню перемогу спортсмен здобув у травні 2024 року над Джорджем Камбососом-молодшим.

Попри значні спортивні здобутки, публічний образ Ломаченка в Україні залишається неоднозначним. Боксер є відомим прихильником УПЦ (Московського патріархату) і неодноразово критикувався через розмиту позицію щодо російсько-української війни, публікацію відео за участю російських спецпризначенців у 2020 році та низку суперечливих висловлювань, що викликало негативну реакцію частини українських уболівальників.

Ломаченко опублікував відео з російським спецназом: дивіться відео

12 травня 2026 року завершився багаторічний контракт Ломаченка з промоутерською компанією Top Rank. Раніше, 5 червня 2025 року, боксер оголосив про завершення кар'єри, заявивши, що "вішає рукавички на цвях". Втім, він планує повернутися на ринг восени 2026 року.