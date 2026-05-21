Непобедимый украинский чемпион Александр Усик выразил поддержку своему другу и куму на фоне слухов о его возвращении в профессиональный бокс. В комментарии для Matchroom Boxing титулованный супертяжеловес признался, что такая новость его искренне радует.
Как Усик отреагировал на возвращение Ломаченко?
Если это правда, то это хорошо. Мне нравится,
– подытожил украинский чемпион.
Что известно о возобновлении карьеры Ломаченко?
В июне 2025 года он объявил о завершении карьеры из-за хронических проблем со спиной. Однако в мае 2026 года авторитетное издание The Ring подтвердили, что 38-летний боксер возобновляет выступления.
12 мая 2026 года официально закончился его контракт с многолетним промоутером Top Rank. Сейчас команда планирует организацию следующего поединка на осень текущего года.
Напомним, свой последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, одержав победу техническим нокаутом над Джорджем Камбососом и завоевав титул чемпиона мира по версии IBF. Таким образом, на момент осеннего камбэка его простой без официальных поединков составит почти два с половиной года.
С кем Ломаченко может провести бой?
Он может встретиться с действующим чемпионом мира во втором полулегком весе по версиям WBO и IBF Эммануэлем Наваррете. Мексиканец провел свой последний поединок в конце февраля, одолев Эдуардо Нуньеса техническим нокаутом в 11-м раунде.
В случае победы над Наваррете Ломаченко планирует выйти на большой бой против звездного американца Джервонты Дэвиса, с которым встреча могла состояться еще в 2024 году.
Как прокомментировал решение Ломаченко известный украинский тренер?
Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии для 24 Канала отметил, что Ломаченко – амбициозный спортсмен.
По словам эксперта, возможно, Василий немного отдохнул и теперь стремится стать абсолютным чемпионом. Сосновский отметил, что Ломаченко – талантливый боксер "от Бога". Объяснить его мотивацию тренер не может, ведь не общается ни с Василием, ни с его отцом.
Он также добавил, что даже если боксер решил вернуться ради финансовой выгоды, то это его право.
Является ли Ломаченко скандальным боксером?
Он дважды выигрывал Олимпийские игры в Пекине (2008) и Лондоне (2012), а также дважды становился чемпионом мира среди любителей (2009, 2011). В профессиональном боксе он одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел 3 поражения.
Несмотря на значительные спортивные достижения, его фигура в Украине воспринимается неоднозначно и часто критикуется. Ломаченко является сторонником Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и неоднократно попадал под критику из-за публикации видео с проповедями пророссийских священников и фотографии в церковном одеянии.
Он избегает публичных осуждений российской агрессии в соцсетях и интервью.