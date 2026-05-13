По информации The Ring, Ломаченко заинтересован только в ключевых боях, а не в длительных технических подготовках. Боксер планирует возобновить карьеру и вернуться на ринг уже этой осенью.

Что известно о возвращении Ломаченко?

После завершения контракта с Top Rank боксер теперь имеет полную свободу в выборе соперников и поединков, сосредотачиваясь только на важнейших боях

Контракт Ломаченко с Top Rank завершается сегодня, и он становится свободным агентом, ища возможность провести самые большие бои,

– сообщил журналист Коппинджер.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Девин Хейни, который победил Ломаченко единогласным решением судей в мае 2023 года, отреагировал на новость: "Вау... Добро пожаловать обратно, Лома".

Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, нокаутировав Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевав титул чемпиона IBF в легком весе. Двукратный олимпийский чемпион планировал бой с Джервонтой Дэвисом осенью 2024 года, однако проблемы со спиной заставили его объявить о завершении карьеры в июне 2025 года.

По данным источников, здоровье 38-летнего спортсмена уже не вызывает проблем, и он планирует провести еще несколько поединков. Среди возможных соперников – повторный бой с Джервонтой "Танком" Дэвисом.

Что известно о Ломаченко и его завершении карьеры?

В июне 2025 года он объявил о завершении своей боксерской карьеры из-за эмоционального выгорания и проблем со здоровьем, главной из которых стали серьезные осложнения со спиной.

За время профессиональной карьеры он провел 21 бой, одержав 18 побед, из которых 12 нокаутом, и потерпел 3 поражения.

Несмотря на значительные спортивные достижения, Ломаченко имеет противоречивую репутацию в Украине из-за своих религиозных и политических взглядов. Его часто критикуют украинское общество, активисты и коллеги-спортсмены за отсутствие четкого осуждения российской агрессии. Вместо этого он публикует неоднозначные религиозные сообщения и поздравления, которые иногда воспринимают как элементы пророссийской пропаганды.

Ломаченко является одним из самых заметных публичных сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), что неоднократно становилось причиной громких скандалов.