Бывший чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко еще до начала полномасштабной войны транслировал российскую пропаганду об "одном народе". Тысячи жертв, сломанные судьбы людей и уничтоженные украинские города не изменили мировоззрение боксера. 24 Канал сделал подборку из пяти самых громких скандалов Ломаченко.

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"Вежливые люди" и участие в российском пропагандистском фильме

Василий Ломаченко является очень религиозным человеком. Во всех своих публичных обращениях и публикациях он подчеркивает свою принадлежность к Украинской православной церкви Московского патриархата. Этим с успехом воспользовались россияне.

В 2020 году после Рождества Ломаченко опубликовал ролик о силе православного духа от монастыря Русской православной церкви Корсунская пустынь. В съемках приняли участие российские спецназовцы, которые после молитвы идут "работать". В конце видео автор поблагодарил "вежливых людей". Именно так называли российских военных, которые участвовали в захвате Крыма.

В апреле того же года Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в российском фильме ""Здравствуй, брат! Христос воскрес". В фильме Лома говорит об "одном народе", что для него "Россия, Беларусь и Украина это единое понятие". Именно с таких заявлений начал полномасштабную войну диктатор Владимир Путин.

Ломаченко и Усик в фильме об "одном народе" / скриншот

Отказ от украинского флага

В июне 2021 года Василий Ломаченко победил Масайоши Накатани. На церемонии награждения и пресс-конференции боксер был без украинского флага. Таким образом он ответил на критику его взглядов. Однако на этом он не остановился.

В декабре 2021 года Ломаченко эффектно одолел ганца Ричарда Комми. После победы Василий развернул флаг Белгород-Днестровского – своего родного города. Болельщики не поняли такой поступок боксера, который отказался от национального символа.

Ломаченко с флагом Белгород-Днестровского / фото Getty Images

Объятия с другом Кадырова

После начала полномасштабной войны многие спортсмены осознали, кем на самом деле является Россия. Однако это не про Василия Анатольевича. Он продолжал играть на стороне врага.

В 2023 году во время пребывания в США Ломаченко посетил турнир UFC. Там он тепло пообщался и даже сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. Этот момент случайно попал в видео.

Объятия Ломаченко и Махачева: видео

Ислам Махачев – является другом главаря боевиков и самопровозглашенного президента Чечни Рамзана Кадырова, который поддерживает войну в Украине.

Сравнил Украину с нацистской Германией

Один из лучших боксеров мира Василий Ломаченко имеет большое количество подписчиков в инстаграме. После начала войны он заблокировал свой аккаунт для пользователей из Украины.

В одном из своих сообщений Ломаченко сравнил украинскую власть с действиями нацистов во время Второй мировой войны. Он опубликовал видео в котором показано разрушенную немецкими нацистами Киево-Печерской лавры и нынешнее состояние под руководством УПЦ МП. Так он обвинил власть в преследовании пророссийской церкви.

Ломаченко сравнил власть Украины с нацистской Германией / скриншот

Скандал с Притулой и Стерненко

Самый свежий зашквар произошел с Ломаченко после ракетного удара по Белгород-Днестровскому. В результате атаки была разрушена школа, в которой учился боксер.

Ломаченко сделал сообщение, в котором назвал ракетный удар "циничным", но не одним словом не упомянул Россию.

Сообщение Ломаченко об ударе по школе / скриншот

Такую позицию экс-чемпиона раскритиковали украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко. Ломаченко не оставил без внимания комментарии активистов. Он назвал волонтеров "другими украинцами" и сравнил действия России с ТЦК.

Этот публичный конфликт вызвал оживленную дискуссию в обществе. Ломаченко припомнили все его предыдущие скандалы и отсутствие реакций на преступления россиян. Впрочем, часть известных спортсменов, в частности Жан Беленюк и Стелла Захарова, стали на его защиту.