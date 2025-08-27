27 серпня у світі святкують Міжнародний день боксу. Для українців цей вид спорту завжди був популярним та особливим, тож привертав додаткову увагу, повідомляє 24 Канал.

До теми Бій Усика з Паркером, камбек Кличка та чи чекати битви з Ітаумою: інтерв'ю із Шатерніковою

Чимало наших земляків досягали найвищих звитяг у боксі на міжнародній арені. Пропонуємо пригадати найбільш відомих боксерів України за всю її історію.

10. АНДРІЙ КОТЕЛЬНИК (37 поєдинків, +32=1-4)



Андрій Котельник – найвідоміший боксер зі Львова / фото з інтернету

Львів'янин почав боксерську кар'єру аж у 8 років. Котельник провів більше 150 боїв серед аматорів, після чого перейшов у профі. Головним його досягненням є срібна медаль на Олімпійських іграх-2000.

У першій напівсередній вазі Андрій здобув чемпіонський пояс WBA, здолавши у 2008 році Гевіна Ріса. Втім вже за рік програв Аміру Хану та Девону Александеру. Кар'єру завершив у 2014-му переможним боєм на "Арені Львів" проти Александера Бенідзе.

9. ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК



Хижняк двічі брав медаль на Олімпіаді / фото Getty Images

"Полтавський танк" – єдиний боксер в цьом рейтингу, який ще не дебютував на професійному рівні. Хоча враховуючи, що Олександру вже 30 років, є сумніви, що він туди перейде.

Хижняк ставав призером чемпіонатів Європи серед молоді та Європейських ігор, але найбільше запам'ятався по виступах на Олімпіадах. У 2021 році українцю підкорилось срібло у категорії до 75 кілограмів. Але і цей показник вдалось покращити, адже у 2024-му Хижняк здобув олімпійське "золото".

8. ВІКТОР ПОСТОЛ (37 поєдинків, +32=0-5)



Постол запам'ятався довгою переможною серією / фото Getty Images

Яскраво складалась кар'єра у Постола, який недовго був серед аматорів. Боксеру вдалось виграти 28 поєдинків поспіль, в тому числі нокаутувати непереможного до цього Лукаса Матіссе.

Завдяки цьому Віктор став чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Втім після цього українець зазнав кількох болючих поразок, зокрема проти Теренса Кроуфорда. А з 2020 по 2023 роки взагалі програв три поєдинки поспіль.

Варто побачити Прощання Кличка та хет-трик Усика: відеопідбірка яскравих боїв українців у Великій Британії

7. ДЕНИС БЕРІНЧИК (20 поєдинків, +19=0-1)



Берінчик не програв жодного бою до 2025 року / фото Getty Images

Очікувалось, що Берінчик стане головним суперником Ломаченка у легкій вазі. Кар'єра Дениса розпочалась зі срібної медалі Олімпіади-2012, після чого українець почав долати опонентів один за одним.

Втім Денис здебільшого виступав в Україні, тому після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му він взяв паузу та мусив готуватися до виїзних поєдинків. Минулого року хлопець з Луганщини виграв вакантний пояс WBO, але вже у 2025-му втратив його після болючї поразки від Кейшона Девіса.

6. ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК (23 поєдинки, +21=0-2)



Гвоздик відправив одного із суперників у кому / фото Getty Images

Харків'янин Гвоздик багато досяг на аматорському рівні. Серед його нагород є бронзова медаль Олімпійських ігор-2012. Вже після переходу у профі Олександр видав серію з 17-ти перемог поспіль.

Це дозволило йому стати чемпіоном WBC у напівважкій вазі у 2018-му. Втім здобуття цього титулу обернулось скандалом, адже українець так вирубив свого суперника Адоніса Стівенсона, що той впав у кому. На щастя, канадієць живий, а от у Гвоздика після цього кар'єра пішла на спад.

5. СЕРГІЙ ДЗИНДЗИРУК (40 поєдинків, +37=1-2)



Дзиндзирук змазав кінець кар'єри на початку 10-х / фото з інтернету

Уродженець Криму є найбільш успішним українець у першій середній вазі. Зіркові часи Сергія прийшлись на початок XXI сторіччя, коли він перемагав суперників один за одним.

Дзиндзируку вдалось виграти 37 своїх поєдинків та володіти чемпіонським поясом WBC з 2005 по 2011 роки. На жаль, кінець кар'єри вийшов у нього невдалим – нічия та дві поразки в останніх трьох боях. Нині Сергій служить в ЗСУ, допомагаючи знищувати повітряні цілі ворога.

4. ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО (21 поєдинок, +18=0-3)



Ломаченко запам'ятався своєю скандальною політичною позицією / фото Getty Images

Ломаченко більше запам'ятався українцям своїми скандальними заявами та антиукраїнськими діями. Тим не менш, на ринзі уродженець Одещини був на висоті.

Василю вдалось двічі виграти "золото" Олімпіади (2008, 2012), а також стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Був Ломаченко близьким і до абсолюту в легкій вазі, проте програвав вирішальні бої Теофімо Лопесу та Девіну Хейні. Цього року остаточно завершив кар'єру.

Варто знати Спортсмени, які стали обличчям і символом України за часи незалежності

3. ВОЛОДИМИР КЛИЧКО (69 поєдинків, +64=0-5)



Володимир Кличко провів майже 70 боїв серед профі / фото Getty Images

Молодший із братів Кличків відкриває топ-трійку нашого рейтингу. Кар'єра Володимира тривала довше за Віталія, але і поразок він зазнав більше. Особливо болісними були два останні бої, де українець не мав шансів проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Втім до цього Кличко-молодший був головним боксером хевівейту. Він ставав чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA та IBO, а останньою нагородою володів аж 9 років. Фанатам найбільше запам'ятались його перемоги над Крісом Бердом, Девідом Хеєм та Олександром Повєткіним.

2. ВІТАЛІЙ КЛИЧКО (47 поєдинків, +45=0-2)



Віталій Кличко пішов у політику після яскравої боксерської кар'єри / фото Getty Images

Чинний мер Києва разом зі своїм братом були "королями" хевівейту у 00-і та першу половину 10-х років. Саме це заважало одному з них стати абсолютним чемпіоном світу. Обидва пообіцяли своїй мамі за жодних обставин не виходити в ринг один проти одного.

Зрештою кар'єра Віталія була менш тривалою, але статистика доволі крута – лише дві поразки у 47-ми поєдинках. При цьому одна з них – проти легендарного Леннокса Льюїса. При цьому Кличко-старший володів поясом WBC та ніколи не був нокаутований.

Читайте також Усик – Джошуа: як склалися кар'єри боксерів і чи буде третій бій

1. ОЛЕКСАНДР УСИК (24 поєдинки, +24=0-0)



Усик став першим українським абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі / фото Getty Images

Важко було уявити, що хтось із українців зможе стати більш успішним за братів Кличків у хевівейті. Тим не менше. Усику вдалось перевершити ті досягнення. "Золото" Олімпійських ігор-2012 було лише першим кроком до величі.

Вже у кар'єрі профі Олександру вдалось тричі стати абсолютним чемпіоном світу, причому двічі – хевівейті. Усик досі непереможний на ринзі та зберігає жагу до боксу. Здається, що жоден важковаговик наразі не здатен його подолати.