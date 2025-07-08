Велика Британія завжди приймала найтоповіші боксерські протистояння. Водночас історії боксу є чимала кількість боїв українських боксерів на найкращих британських аренах, інформує 24 Канал.

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Володимир Кличко – Ентоні Джошуа (29 квітня 2017, "Вемблі", Лондон)

На британській землі бились брати Клички, Денис Берінчик та інші… Саме у Великій Британії відбувся останній бій Володимира Кличка, у якому він прикро програв місцевій зірці Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Завдяки цій перемозі Ей Джею зберіг свій пояс чемпіона світу за версією IBF та здобув вакантні титули WBA та IBO.

3 серпня 2017-го, а бій відбувся 29 квітня того ж року, Кличко-молодший оголосив про закінчення кар'єри. Володимир відмовився від реваншу та пішов на пенсію.

Відеоогляд бою Кличко – Джошуа

Володимир Кличко закінчив кар'єру на статистиці у 69 боїв на профі-рингу: 64 перемоги (54 – нокаутом) при 5-ти поразках. Кличко-молодший хоче повернутись у ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана. Останній у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.

Віталій Кличко – Гербі Гайд (26 червня 1999, "Лондон Арена", Лондон)

Ще до 2000-х свій бій у Великій Британії провів Віталій Кличко, старший брат Володимира. До цього "Доктор Залізний Кулак" боксував переважно на теренах Німеччини.

26 червня 1999 року Кличко-старший провів бій проти Гербі Гайда. Це був домашній поєдинок для другого. Вже у другому раунді українець нокаутував суперника та завоював чемпіонський пояс за версією WBO. Це був перший титул чемпіона світу у кар'єрі Кличка-старшого.

Згодом Віталій провів два успішні захисти цього титулу.

Кличко – Гайд: відео повного бою

Олександр Усик – Тоні Белью (10 листопада 2018, "Манчестер Арена", Манчестер)

Одразу три поєдинки у професійній кар'єрі Олександра Усика відбулись на території Британії. 10 листопада 2018 року українець відчув смак перемог над місцевими суперниками за підтримки їх же рідних трибун. У цей вечір боксу боксер із Сімферополя вийти у ринг проти Тоні Белью.

Поєдинок відбувся у Манчестері та тривав 8 неповних раундів.

Боксери почергово володіли перевагою під час бою. Однак ключовий момент стався по ходу восьмого раунду. Усик викинув по британцю серію потужних ударів та повалив Белью на канвас. Тоні зумів підійнятись на ноги, але рефері сигналізував про дострокове закінчення двобою.

Олександр Усик нокаутував Тоні Белью, захистивши усі свої чемпіонські пояси за чотирма версіями.

Усик – Белью: відеоогляд поєдинку

Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл (31 серпня 2019, "О2", Лондон)

Василь Ломаченко є ще одним українським боксером, який провів хоча б один бій на стадіонах Великої Британії. Нещодавно Ломаченко оголосив про закінчення кар'єри після проблем зі спиною.

31 серпня 2019 року Василь, який був у самому розквіті сил, розділив один ринг із Люком Кемпбеллом. І знову представник українського боксу боксував у Британії проти місцевого бійця.

Ломаченко був близьким до дострокового тріумфу вже у 5-му раунді, коли наростив свою перевагу та почав знищувати суперника. Але Кемпбелл виявився міцним горішком та вистояв.

Протягом усього бою Василь діяв першим номером, захопивши центр рингу. В 11-му раунді Люк побував у нокдауні, "взявши коліно". Переможця поєдинку визначали судді, хоча ще до оголошення результату бою було зрозуміло, хто тріумфує цього вечора. Усі троє суддів віддали перемогу Ломаченку: 119-109 (двічі) та 118-110.

Василь Ломаченко здобув титул чемпіона світу за версією WBC і захистив чемпіонський титул за версіями WBO, WBA та The Ring у легкій вазі.

Відеоогляд зустрічі Ломаченко – Кемпбелл

Олександр Усик – Дерек Чісора (31 жовтня 2020, "Вемблі", Лондон)

В останній день жовтня 2020-го Усик провів свій другий бій на британській землі. Цього разу суперником українця став Дерек Чісора, який переважав Олександра за габаритами. Боксери зустрілись у ринзі легендарної арени "Вемблі".

Чісора переважав за агресивністю. Натомість Усик відповідав рухливістю та швидкістю у ринзі, а також чудово діяв у контратаках.

Боксери пройшли повну дистанцію у вигляді 12 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу Усику. Українець виграв чемпіонський пояс за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі: 117-112, 115-113 (двічі). Чісора провалився вже у своєму першому захисті титулу.

Відеоогляд двобою Усик – Чісора

Олександр Усик – Ентоні Джошуа (25 вересня 2021, "Тоттенгем Готспур", Лондон)

25 вересня 2021 року Усик провів свій третій бій у Британії та наразі останній перед реваншем із Даніелем Дюбуа. Це до 19 липня 2025 року є точно найстатуснішим боєм українських боксерів у Великій Британії. На кону першого поєдинку проти Ентоні Джошуа стояли чемпіонські титули за версіями WBA-Super, WBO, IBF та IBO. Ними на момент бою володів Ей Джей.

Також переможець бою отримав вакантний титул чемпіона The Ring у важкій вазі.

Усик знову у притаманному для себе стилі володів перевагою у рингу. Олександр мав усі шанси закінчити бій достроково. Однак Джошуа вистояв. Боксери провели повний 12-раундовий поєдинок. Усик за одноголосним рішенням суддів здолав Джошуа, завоювавши усі титули.

Як Усик вперше переміг Джошуа: дивіться відео

Денис Берінчик – Іван Менді (3 грудня 2022, "Тоттенгем Готспур", Лондон)

На початку грудня 2022-го Берінчик провів бій проти француза Івана Менді. Поєдинок відбувся на домашньому стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.

Першочергово їх двобій повинен був відбутись у жовтні, але був відтермінований на листопад. У підсумку відбувся у грудні в андеркарді головного бою вечора боксу між Дереком Чісорою та Тайсоном Ф'юрі.

У 5-му та 7-му раундах Менді вдалось трохи сколихнути Берінчика. Натомість Денис вдало викидав удари у відповідь, постійно нарощуючи темп бою. У 10-му раунді Іван опинився на канвасі після "підсічки" Дениса. Після чого бій продовжився та протривав усі раунди.

Судді за одноголосним рішенням суддів перемогу святкував Денис Берінчик: 117-111, 116-112 (двічі). Українець вже всьоме захистив свій титул WBO International у легкій вазі, а такиж відібрав пояс чемпіона Європи за версією EBU, яким володів Менді.

Відео повного поєдинку Берінчик – Менді

Британська земля майже завжди була фартовою для українських боксерів. Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик спробує зробити усе, аби здобути ще одну перемогу для українського боксу у Великій Британії.