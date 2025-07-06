Олександр Усик вийшов на ринг "Тарчинський Арена" в статусі чемпіона світу за версіями WBA (Super), IBF, WBO та IBO. Даніель Дюбуа був обов'язковим претендентом на титул WBA та одним з головних проспектів дивізіону. 24 Канал пригадав усі найважливіші моменти поєдинку.

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Брудний стиль Дюбуа

Боксери розпочали поєдинок обережно. Українець був дуже рухливим, що ускладнювало завдання для британця, який відомий вмінням нокаутувати.

У п'ятому раунді Дюбуа спіймав Усика та відправив його на настил. Рефері зупинив бій, а вболівальники українського чемпіона затамували подих. На відеоповторі було видно, що "Динаміт" завдав заборонений удар нижче пояса. Тож суддя дав час на відновлення.

Відео скандального удару Дюбуа

Згодом цей момент став предметом багатьох спорів та спекуляцій сторони британського боксера. Вони подали апеляцію на результат. Втім, розіграти цю карту їм не вдалося.

Як Усик нокаутував панчера Дюбуа

Цей скандальний удар ще більше розлютив Усика. Поступово українець нарощував свою перевагу. У 8-му раунді Олександр розбив ніс британцю і він "взяв коліно". Гонг врятував "Динаміта" від дострокової поразки. Та це лише відтермінувало фіаско британця.

У 9-му раунді Усик довів справу до завершення, ефектно нокаутувавши Дюбуа.

Олександр Усик успішно захистив титули, а в наступному бою проти переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. Дюбуа зазнав другої поразки в кар'єрі.

Відеоогляд бою Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". У разі перемоги українець вдруге у своїй кар'єрі стане абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

Стало відомо, о котрій годині Усик та Дюбуа розпочнуть історичний поєдинок на "Вемблі".