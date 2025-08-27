27 августа в мире празднуют Международный день бокса. Для украинцев этот вид спорта всегда был популярным и особенным, поэтому привлекал дополнительное внимание, сообщает 24 Канал.

Многие наши земляки достигали высоких побед в боксе на международной арене. Предлагаем вспомнить наиболее известных боксеров Украины за всю ее историю.

10. АНДРЕЙ КОТЕЛЬНИК (37 поединков, +32=1-4)



Андрей Котельник – самый известный боксер из Львова / фото из интернета

Львовянин начал боксерскую карьеру аж в 8 лет. Котельник провел более 150 боев среди любителей, после чего перешел в профи. Главным его достижением является серебряная медаль на Олимпийских играх-2000.

В первом полусреднем весе Андрей получил чемпионский пояс WBA, одолев в 2008 году Гэвина Риса. Впрочем уже через год проиграл Амиру Хану и Девону Александеру. Карьеру завершил в 2014-м победным боем на "Арене Львов" против Александера Бенидзе.

9. АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК



Хижняк дважды брал медаль на Олимпиаде / фото Getty Images

"Полтавский танк" – единственный боксер в этом рейтинге, который еще не дебютировал на профессиональном уровне. Хотя учитывая, что Александру уже 30 лет, есть сомнения, что он туда перейдет.

Хижняк становился призером чемпионатов Европы среди молодежи и Европейских игр, но больше всего запомнился по выступлениям на Олимпиадах. В 2021 году украинцу покорилось серебро в категории до 75 килограммов. Но и этот показатель удалось улучшить, ведь в 2024-м Хижняк получил олимпийское "золото".

8. ВИКТОР ПОСТОЛ (37 поединков, +32=0-5)



Постол запомнился длинной победной серией / фото Getty Images

Ярко складывалась карьера у Постола, который недолго был среди любителей. Боксеру удалось выиграть 28 поединков подряд, в том числе нокаутировать непобедимого до этого Лукаса Матиссе.

Благодаря этому Виктор стал чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Впрочем после этого украинец потерпел несколько болезненных поражений, в частности против Теренса Кроуфорда. А с 2020 по 2023 годы вообще проиграл три поединка подряд.

7. ДЕНИС БЕРИНЧИК (20 поединков, +19=0-1)



Беринчик не проиграл ни одного боя до 2025 года / фото Getty Images

Ожидалось, что Беринчик станет главным соперником Ломаченко в легком весе. Карьера Дениса началась с серебряной медали Олимпиады-2012, после чего украинец начал преодолевать оппонентов один за другим.

Впрочем Денис в основном выступал в Украине, поэтому после начала полномасштабного вторжения в 2022-м он взял паузу и должен был готовиться к выездным поединкам. В прошлом году парень из Луганщины выиграл вакантный пояс WBO, но уже в 2025-м потерял его после болезненного поражения от Кейшона Дэвиса.

6. АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК (23 поединка, +21=0-2)



Гвоздик отправил одного из соперников в кому / фото Getty Images

Харьковчанин Гвоздик много достиг на любительском уровне. Среди его наград есть бронзовая медаль Олимпийских игр-2012. Уже после перехода в профи Александр выдал серию из 17-ти побед подряд.

Это позволило ему стать чемпионом WBC в полутяжелом весе в 2018-м. Впрочем получение этого титула обернулось скандалом, ведь украинец так вырубил своего соперника Адониса Стивенсона, что тот впал в кому. К счастью, канадец жив, а вот у Гвоздика после этого карьера пошла на спад.

5. СЕРГЕЙ ДЗИНДЗИРУК (40 поединков, +37=1-2)



Дзиндзирук смазал конец карьеры в начале 10-х / фото из интернета

Уроженец Крыма является наиболее успешным украинцем в первом среднем весе. Звездные времена Сергея пришлись на начало XXI века, когда он побеждал соперников один за другим.

Дзиндзируку удалось выиграть 37 своих поединков и владеть чемпионским поясом WBC с 2005 по 2011 годы. К сожалению, конец карьеры получился у него неудачным – ничья и два поражения в последних трех боях. Сейчас Сергей служит в ВСУ, помогая уничтожать воздушные цели врага.

4. ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО (21 поединок, +18=0-3)



Ломаченко запомнился своей скандальной политической позицией / фото Getty Images

Ломаченко больше запомнился украинцам своими скандальными заявлениями и антиукраинскими действиями. Тем не менее, на ринге уроженец Одесской области был на высоте.

Василию удалось дважды выиграть "золото" Олимпиады (2008, 2012), а также стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Был Ломаченко близким и к абсолюту в легком весе, однако проигрывал решающие бои Теофимо Лопесу и Девину Хейни. В этом году окончательно завершил карьеру.

3. ВЛАДИМИР КЛИЧКО (69 поединков, +64=0-5)



Владимир Кличко провел почти 70 боев среди профи / фото Getty Images

Младший из братьев Кличко открывает топ-тройку нашего рейтинга. Карьера Владимира длилась дольше Виталия, но и поражений он потерпел больше. Особенно болезненными были два последних боя, где украинец не имел шансов против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Впрочем, до этого Кличко-младший был главным боксером хевивейта. Он становился чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO, а последней наградой владел аж 9 лет. Фанатам больше всего запомнились его победы над Крисом Бердом, Дэвидом Хэем и Александром Поветкиным.

2. ВИТАЛИЙ КЛИЧКО (47 поединков, +45=0-2)



Виталий Кличко ушел в политику после яркой боксерской карьеры / фото Getty Images

Действующий мэр Киева вместе со своим братом были "королями" хевивейта в 00-е и первую половину 10-х годов. Именно это мешало одному из них стать абсолютным чемпионом мира. Оба пообещали своей маме ни при каких обстоятельствах не выходить в ринг друг против друга.

В конце концов карьера Виталия была менее длительной, но статистика довольно крутая – только два поражения в 47-ми поединках. При этом одно из них – против легендарного Леннокса Льюиса. При этом Кличко-старший владел поясом WBC и никогда не был нокаутирован.

1. АЛЕКСАНДР УСИК (24 поединка, +24=0-0)



Усик стал первым украинским абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе / фото Getty Images

Трудно было представить, что кто-то из украинцев сможет стать более успешным, чем братья Кличко в хевивейте. Тем не менее. Усику удалось превзойти те достижения. "Золото" Олимпийских игр-2012 было лишь первым шагом к величию.

Уже в карьере профи Александру удалось трижды стать абсолютным чемпионом мира, причем дважды – хевивейте. Усик до сих пор непобедим на ринге и сохраняет жажду бокса. Кажется, что ни один тяжеловес пока не способен его преодолеть.