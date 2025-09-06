"Доктор Сталевий молот" упродовж кар'єри мав романтичні стосунки з низкою знаменитостей. 24 Канал розповідає, чи є в колишнього чемпіона світу діти.

Що відомо про дітей Кличка?

У Володимира Кличка є одна донька від голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі. Саме з американкою в боксера були найбільш тривалі стосунки.

Роман зіркової пари розгорівся у 2009 році. Він розвивався доволі стрімко й у 2013 році закохані оголосили про заручини.

А вже 9 грудня наступного року з'явилася на світ спільна донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі, яку батьки назвали Кая, а вона згодом змінила ім'я на Кая-Євдокія на честь бабусі боксера. Після народження дитини вони так і не узаконили свій шлюб, а у 2018 році зіркова пара заявила, що більше не разом.



Кличко та Панеттьєрі з новонародженою донечкою / фото з соцмереж

Після пологів в акторки розпочалися проблеми з алкоголем та наркотиками. Врешті-решт Кличко отримав повну опіку над донечкою та відвіз її до України.

Він сам активно бере участь у вихованні Каї-Євдокії. З цим боксеру допомагає його мама Надія Улянівна.

До початку повномасштабного вторгнення дівчинка проживала в Києві. Ексзакохані майже не діляться подробицями особистого життя та приховують її від надмірної уваги публіки.

Зі слів Гайден Панеттьєрі, наразі донька живе "між Україною та Німеччиною". Вона чудово володіє кількома мовами: англійською, російською, українською, німецькою та опановує французьку.

Дівчинка є щирою прихильницею лижного та кінного спорту. Шанувальники зазначають, що вона все більше стає схожою на свою маму – у неї також біляве волосся та схожі риси обличчя.



Пенеттьєрі з донькою / Скриншот із відео

До слова. Володимиру Кличку та Гайден Пенеттьєрі вдалося зберегти досить дружні стосунки. Під час війни в Україні акторка підтримала український народ і періодично зустрічається з донечкою.

Що відомо про боксерську кар'єру Володимира Кличка?