Хоча Кличко-молодший планує повернутись у професійний бокс. 24 канал зробив запит штучному інтелекту щодо результату гіпотетичного бою між Володимиром Кличком та Олександром Усиком.

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Хто переможе у бою Кличко – Усика за версією ШІ?

Штучний інтелект назвав переможця гіпотетичного бою Володимир Кличко – Олександр Усик, взявши до уваги декілька факторів. По-перше, "Доктору Сталевому Молоту" у 2025 році виповниться 49 років.

Олександр Усик на 11 років молодший за Володимира Кличка. ШІ зауважив, що вік відіграє важливу роль у гіпотетичному поєдинку. По-друге, Король хевівейту чинний абсолютний чемпіон світу, а також перемагав Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Тоді як Кличко-молодший поступався обом боксерам. Штучний інтелект наголосив, що Олександр Усик – унікальний боєць з чудовою швидкістю та технікою, а Володимир майстер джеба з хорошою фізичною витривалістю.

ШІ також звернув увагу на довгу перерву Володимира Кличка, який не бився з 2017 року. "Доктор Сталевий Молот" не зможе повернути реакцію, відчуття ритму завдяки тренуванням, а це може вплинути на бій проти Олександра Усика.

Сценарій бою Кличко – Усик

На початку бою Володимир Кличко буде намагатись контролювати ситуацію завдяки джебу. Проте ШІ вважає, що Олександр Усик швидко підлаштується під суперника.

У середині бою, на думку ШІ, перевага буде на боці Олександра Усика. Тоді як Володимир Кличко не встигатиме за темпом та ногами абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

У підсумку Олександр Усик переможе завдяки технічному нокауту у 10-12 раундах, або ж одноголосним рішенням судів після завершення поєдинку.

Раніше повідомляли, що помер Томмі Брукс, видатний американський тренер з боксу. Спеціаліст свого часу працював з братами Кличками та іншими легендарними бійцями.