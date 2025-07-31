Послужний список Володимира Кличка у професіоналах налічує аж 69 боїв. За цей час "Доктор Сталевий Молот" здобув 64 перемоги та у 5 поєдинках зазнав поразки, повідомляє 24 канал.

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Хто зміг побити Володимира Кличка?

Першої поразки Володимир Кличко зазнав 5 грудня 1998 року. Цей бій був всього 12 у професійній кар'єрі "Доктора Сталевого Молота".

У тому поєдинку у київському Палаці спорту Володимир Кличко бився проти Росса П'юрітті. На кону протистояння стояв титул WBC International.

Володимир Кличко достроково програв Россу П'юрітті. Легенда українського боксу поступився супернику зі США технічним нокаутом у 11 раунді.

Через п'ять років Володимир Кличко зазнав другої поразки. "Доктор Сталевий Молот" поступився 8 березня 2003 року програв Коррі Сандерсу.

Український боксер достроково програв південноафриканцю, опинившись у нокауті у другому раунді поєдинку. Згодом Віталій Кличко помстився за брата та "відправив спати" Сандерса в очному протистоянні.

Володимир Кличко – Коррі Сандерс:

Третьою поразкою у кар'єрі Володимира Кличка відбулася 10 квітня 2004 року. У тому поєдинку "Доктор Сталевий Молот" програв Леймону Брюстеру, домінуючи по ходу протистояння.

Після поєдинку Володимира Кличка обстежили медики у лікарні. Виявилось, що український боксер у бою проти Леймона Брюстера був на межі цукрової коми. Лікарі запідозрили отруєння.

Володимир Кличко – Леймон Брюстер / Фото Boxing News

Справа була передана у ФБР, але згодом її закрили – причина брак доказів. У 2007 році Володимир Кличко все-таки здолав Леймона Брюстер у реванші. Команда американського боксера відмовилась від бою між 6 та 7 раундами.

Вчетверте Володимир Кличко одноголосним рішенням суддів програв Тайсону Ф'юрі у листопаді 2015 року. Поразка від "Циганського короля" стала першою для "Доктора Сталевого Молота" за 11,5 років.

Тайсон Ф'юрі забрав титули у Володимира Кличка. Чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO та IBF вирушили у Велику Британію.

Володимир Кличко – Тайсон Ф'юрі / Фото Boxing News

П'ятою поразки Володимир Кличко зазнав в останньому бою у кар'єрі. У квітні 2017 року "Доктор Сталевий Молот" поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом у 11 раунді поєдинку.

Український боксер втратив титули WBA Super, IBF та IBO. А вже 3 серпня 2017 року Володимир Кличко оголосив про завершення професійної кар'єри.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа:

Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись на ринг після восьмирічної паузи. "Доктор Сталевий Молот" мріє побити "вічний" рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.

Раніше повідомляли про те, що Володимиру Кличку знайшли суперника для того, аби український боксер повернувся на ринг. "Доктор Сталевий Молот" може зустрітись з непереможеним німецьким супертяжем.