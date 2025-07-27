Легенді українського боксу знайшли суперника для проведення бою. Повернення Кличка-молодшого на ринг може відбутись вже у 2025 році, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.de.

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Хто потенційний суперник Кличка-молодшого?

Спенсер Браун розповів, з ким може побитись Володимир Кличко у разі повернення у професійний ринг. Мендежер Агіта Кабаєла, який є тимчасовим чемпіоном світу WBC, повідомив, що його підопічний може побитись з "Доктором Сталевим Молотом".

Він (Кличко – 24 канал) має це на увазі, можливо, хоче знову битися. Він не повинен, але думає про це. Уявляєте, скільки квитків би продав бій між Кличком і Кабаєлом? Це неймовірний бій і це не фантастика, це може скоро відбутися,

– сказав Браун.

Менеджер Кабаєла наголосив, що днями поговорить з Володимиром Кличком та Томом Леффлером, колишнім промоутером ексбоксера. Браун хоче організувати бій непереможного німця з "Доктором Сталевим Молотом".

До слова. Володимир Кличко завершив боксерську кар'єру після поразки від Ентоні Джошуа. Бій між українцем та британцем відбувся у квітні 2017 року.

Раніше повідомляли про те, що Володимир Кличко обрав найкращого боксера усіх часів. "Доктор Сталевий Молот" дав однозначну та беззаперечну відповідь.