Наразі це звання утримує Джордж Форман, який мав титул у 46 років 170 днів. Своєю думкою щодо повернення в бокс "Доктора Сталевого Молота" поділився Леонід Лоївський, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

Читайте також "Вони не відповідають реальності": Усик хотів би змінити деякі фрази в гімні України

Чи вірить тренер в успішний камбек Кличка?

Колишній головний тренер збірної України з боксу впевнений, що Володимир Кличко перебуває у чудових кондиціях. Він вірить, що 49-річний боєць може бути конкурентоздатним навіть у своєму віці:

"У кожного боксера був свій час, у Володимира – також. Брати Клички – справжні великі чемпіони. Зараз часто кажуть, що епоха не та, що от Майк Тайсон на піку всіх би переміг… Дехто навіть каже, що Усик слабкий, але він уже перебив усю еліту дивізіону двічі. Не варто порівнювати різні епохи – у кожній були свої великі чемпіони.

Питання лише в мотивації Володимира. Але я знаю, що він не припиняє тренування. Зважаючи на його досвід і майстерність, навіть якщо повернеться – соромно йому точно не буде. А якщо він битиметься з однолітками – тут я сміливо ставлю на Володю. Він справжній боєць і ще може довести, що порох у порохівницях не вивітрився".

Довідка. Володимир Кличко свій останній бій провів у квітні 2017 року. Тоді він технічним нокаутом в 11 раунді програв Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що раніше "Доктор Сталевий Молот" щемливо привітав Олександра Усика зі здобуттям статусу 3-разового абсолюта.