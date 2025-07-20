У ніч на неділю, 20 липня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбувся бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Яскраву перемогу нокаутом в п'ятому раунді здобув український боксер, пише 24 Канал.

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Як Кличко відреагував на перемогу Усика?

Усик зібрав усі основні чотири титули надважкого дивізіону та здобув звання абсолютного чемпіона. На історичну подію у світі боксу відреагував Володимир Кличко. Легендарний спортсмен привітав Олександра з видатним результатом.

Чемпіоне, ти справжня ікона боксерського рингу. Це був майстер-клас з витривалості, який підкреслює незламний дух українців, які долають труднощі виключно завдяки рішучості та силі волі,

– написав Кличко-молодший у твітері.

Зазначимо, що Олександр Усик під час професійної кар'єри не зазнав жодної поразки. На рахунку українця 24 перемоги у 24 поєдинках. Уродженець Сімферополя тричі ставав абсолютним чемпіоном світу: двічі у хевівейті та одного разу в крузервейті.

Раніше ми повідомляли про рейтинг найкращих боксерів України за усі часи. Цікаво, що на першому місці опинився не Олександр Усик, а Володимир Кличко.