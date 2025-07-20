В ночь на воскресенье, 20 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Яркую победу нокаутом в пятом раунде одержал украинский боксер, пишет 24 Канал.

Смотрите также Усик опубликовал видео яркого нокаута, которое собирает миллионы просмотров

Как Кличко отреагировал на победу Усика?

Усик собрал все основные четыре титула супертяжелого дивизиона и завоевал звание абсолютного чемпиона. На историческое событие в мире бокса отреагировал Владимир Кличко. Легендарный спортсмен поздравил Александра с выдающимся результатом.

Чемпион, ты настоящая икона боксерского ринга. Это был мастер-класс по выносливости, который подчеркивает несокрушимый дух украинцев, которые преодолевают трудности исключительно благодаря решимости и силе воли,

– написал Кличко-младший в твиттере.

Отметим, что Александр Усик во время профессиональной карьеры не потерпел ни одного поражения. На счету украинца 24 победы в 24 поединках. Уроженец Симферополя трижды становился абсолютным чемпионом мира: дважды в хевивейте и однажды в крузервейте.

Ранее мы сообщали о рейтинг лучших боксеров Украины за все времена. Интересно, что на первом месте оказался не Александр Усик, а Владимир Кличко.