Розв'зяка бою за абсолютне чемпіонство відбулася в п'ятому раунді. Олександр Усик використав свій секретний удар, який готував для такого моменту, пише 24 Канал.

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Усик поділився ефектним відео нокауту

Спочатку Усик поставив Дюбуа на коліна, оформивши нокдаун. А згодом український чемпіон видовищно нокаутував британця, який впав на канвас.

У мережі тікток з'явилося відео нокауту, зроблене з трибун. Ролик опублікував на своїй офіційній сторінці новоспечений абсолютний чемпіон.

Відео з нокаутом від Усика вже набрало п'ять мільйонів переглядів.

Відео нокауту від Усика

Зазначимо, що Олександр Усик втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном надважкої ваги. Українець забрав у Дюбуа титул IBF, яким володів ще торік.

Раніше публікувалося відео емоцій Усика після оголошення перемоги. Український чемпіон не зміг стримати сльози, коли почув оголошення рефери.