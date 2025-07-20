Олександру Усику вистачило п'ять раундів, щоб розібратися з Даніелем Дюбуа в бою-реванші. Українець спочатку відправив британця у нокдаун, а згодом нокаутував суперника, пише 24 Канал.

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Як Усик відреагував на перемогу

У мережу потрапило відео з першою реакцією Усика на оголошення переможця бою. Цей момент потрапив в об'єктив камери одного з глядачів у залі.

Після падіння Дюбуа рефері почав відлік. У цей момент Усик чекав оголошення у своєму куті рингу. Після цифри десять Олександр здійняв руки до гори та вийшов на центр майданчика. Чемпіон впав на коліна та рукавичками прикрив очі, з яких потекли сльози.

Відео першої реакції Усика

Нагадаємо, що Олександр Усик довів лік своїм перемогам на професійному рингу до 24-х. Боксер втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Олександра ніжно привітала його дружина Катерина, який вийшла до канатів рингу.