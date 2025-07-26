Сейчас это звание удерживает Джордж Форман, который имел титул в 46 лет 170 дней. Своим мнением относительно возвращения в бокс "Доктора Стального Молота" поделился Леонид Лоивский, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.

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Верит ли тренер в успешный камбэк Кличка?

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу уверен, что Владимир Кличко находится в прекрасных кондициях. Он верит, что 49-летний боец может быть конкурентоспособным даже в своем возрасте:

"У каждого боксера было свое время, у Владимира – также. Братья Кличко – настоящие великие чемпионы. Сейчас часто говорят, что эпоха не та, что вот Майк Тайсон на пике всех бы победил... Некоторые даже говорят, что Усик слабый, но он уже перебил всю элиту дивизиона дважды. Не стоит сравнивать разные эпохи – в каждой были свои великие чемпионы.

Вопрос только в мотивации Владимира. Но я знаю, что он не прекращает тренировки. Учитывая его опыт и мастерство, даже если вернется – стыдно ему точно не будет. А если он будет драться со сверстниками – здесь я смело ставлю на Володю. Он настоящий боец и еще может доказать, что порох в пороховницах не выветрился".

Справка. Владимир Кличко свой последний бой провел в апреле 2017 года. Тогда он техническим нокаутом в 11 раунде проиграл Энтони Джошуа.

Напомним, что ранее "Доктор Стальной Молот" щемяще поздравил Александра Усика с обретением статуса 3-кратного абсолюта.