Після епохальної перемоги український боксер дав інтерв'ю для Mail Sport Boxing. Серед іншого він поділився думкою про державний гімн України, інформує 24 Канал.

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Що Усик сказав про гімн України?

Олександр зізнався, що хотів би дещо змінити його текст. Усик заявив, що йому не подобаються деякі фрази, але не конкретизував які саме.

"Це завжди було для мене особливим, бо це гімн моєї країни, яку я представляю, де я народився та де я живу. Але я б змінив деякі фрази в гімні України.

Я кажу правду про це, тому що мені не подобаються деякі фрази. Вони не відповідають реальності життя. Але у нас є неймовірний гімн, і він завжди мене мотивує", – сказав боксер.

Зазначимо, що перед реваншем Усик – Дюбуа на "Вемблі" державний гімн України виконувала Надя Дорофєєва.

Як Дорофєєва заспівала гімн України перед боєм Усика: дивіться відео

До слова. Олександр Усик раніше анонсував, що йому залишилося провести лише один бій до закінчення кар'єри. Хто стане його наступним суперником, наразі невідомо.

Нагадаємо, що напередодні Усик пригадав, як кинув зухвалий виклик братам Кличкам. Він зізнався, що тоді в нього тремтіли ноги.