Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик поспілкувався з воїнами ЗСУ. Під час розмови абсолютний чемпіон світу пригадав свою зухвалу заяву, яку він зробив у присутності братів Кличків, пише 24 Канал з посиланням на ПравдаТУТ Львів.

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Як Усик кинув виклик братам Кличкам?

Згадана промова Усика була сказана у програмі Савіка Шустера на телеканалі "Інтер". Тоді боксер тільки підписав контракт з компанією K2Promotion та розпочав професійну кар'єру. Олександр запитав у Віталія та Володимира Кличків, чи вони залишать чемпіонські пояси, чи йому доведеться виходити на ринг проти них.

"Слухайте, я взагалі, коли це казав, в мене ноги тряслись. Я, коли це казав – комедія взагалі. Такі два сидять здоровенні тіпи, які просто дадуть в голову і все. Що Віталій Володимирович, що Володимир Володимирович б'ють, що кінь копитом.

Я з Володимиром стояв в парах, я знаю, як він б'є. Я думаю, в будь-якому випадку тут же люди, тут ніхто не вдарить. А якщо що, я там швиденько десь втечу", – розповів Усик.

Після цього питання Олександр почув на свою адресу чимало критики. Адже на той час досягнення братів Кличків та Усика були неспівмірні.

Я пам'ятаю, тоді багато слів критики було, типу, "як ти міг таке сказати", чи "що ти собі думаєш, щоб таке сказати?". Послухайте, що я такого сказав, що я запитав у людей, чи я буду забирати пояси у вас, чи ви їх залишите і я буду їх завойовувати сам. Це нормальні амбіції людини, яка хоче досягти якоїсь мети в спорті, завоювати пояси,

– додав Усик.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі" Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа і втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Нещодавно боксерська організація WBO призначила обов'язкового суперника українському боксеру.