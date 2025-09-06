"Доктор Стальной молот" на протяжении карьеры имел романтические отношения с рядом знаменитостей. 24 Канал рассказывает, есть ли у бывшего чемпиона мира дети.
Что известно о детях Кличка?
У Владимира Кличка есть одна дочь от голливудской актрисы Хайден Панеттьери. Именно с американкой у боксера были наиболее длительные отношения.
Роман звездной пары разгорелся в 2009 году. Он развивался довольно стремительно и в 2013 году влюбленные объявили о помолвке.
А уже 9 декабря следующего года появилась на свет общая дочь Владимира Кличка и Хайден Панеттьери, которую родители назвали Кая, а она впоследствии сменила имя на Кая-Евдокия в честь бабушки боксера. После рождения ребенка они так и не узаконили свой брак, а в 2018 году звездная пара заявила, что больше не вместе.
Кличко и Панеттьери с новорожденной дочкой / фото из соцсетей
После родов у актрисы начались проблемы с алкоголем и наркотиками. В конце концов Кличко получил полную опеку над дочерью и отвез ее в Украину.
Он сам активно участвует в воспитании Каи-Евдокии. С этим боксеру помогает его мама Надежда Ульяновна.
До начала полномасштабного вторжения девочка проживала в Киеве. Экс-возлюбленные почти не делятся подробностями личной жизни и скрывают ее от чрезмерного внимания публики.
По словам Хайден Панеттьери, сейчас дочь живет "между Украиной и Германией". Она прекрасно владеет несколькими языками: английским, русским, украинским, немецким и овладевает французским.
Девочка является искренней поклонницей лыжного и конного спорта. Поклонники отмечают, что она все больше становится похожей на свою маму – у нее также белокурые волосы и похожие черты лица.
Пенеттьери с дочерью / Скриншот из видео
К слову. Владимиру Кличку и Хайден Пенеттьери удалось сохранить достаточно дружеские отношения. Во время войны в Украине актриса поддержала украинский народ и периодически встречается с дочкой.
Что известно о боксерской карьере Владимира Кличка?
- На профессиональном уровне провел 69 боев в которых одержал 64 победы.
- Одолел 23 соперников в боях за звание чемпиона мира, что является абсолютным рекордом.
- Последний раз дрался в апреле 2017 года, а прошлой осенью активно начали ходить разговоры о возвращении на ринг "Доктора Стального молота", на что даже намекал Турки Аль аш-Шейх.
- Сам боксер никогда не скрывал, что хотел бы стать самым возрастным чемпионом мира в истории, однако сейчас он сфокусирован на помощи Украине в войне.