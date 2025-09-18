В своем профиле в инстаграме Ольга Цибульская спросила у подписчиков, были ли они когда-то влюблены в человека из телевизора. В то же время украинская исполнительница призналась, кто был ее любовью, информирует 24 Канал.

Как Цибульская была влюблена в Кличко?

Цибульская рассказала, что в свое время ее сердце украл Владимир Кличко. Певица выложила совместные фото, на одном из которых даже получила поцелуй от Владимира.

Я – у Владимира Кличко. И даже песню ему пела. Эти фото перенесли меня в тот самый вечер, когда он победил Дэвида Хэя и стал объединенным чемпионом мира. Тогда я вела "Подъем" на Новом канале, смотрела бокс с детства и – честно – была немного влюблена в Кличко,

– написала Цибульская.

Звезда шоубизнеса рассказала, что просматривала поединок против Хэя в бокс-баре на Майдане, ведь хотела почувствовать настоящие фанатские эмоции. После победы Владимира над Дэвидом певица не спала из-за незабываемых эмоций.

На эмоциях Цибульская написала песню и отправила сообщение посреди ночи продюсеру.

"Хочу спеть это Кличко. Давай сделаем?". И уже через несколько дней в "Арене" я стояла перед Чемпионом и поздравляла с победой. 2011 год. Киев. Умилительные воспоминания,

– ностальгически вспомнила певица.

Ольга Цибульская замужем и воспитывает в счастливом браке сына Нестора.

