В своем профиле в инстаграме Ольга Цибульская спросила у подписчиков, были ли они когда-то влюблены в человека из телевизора. В то же время украинская исполнительница призналась, кто был ее любовью, информирует 24 Канал.
Интересно узнать В Украине или Германии: где сейчас живет Владимир Кличко
Как Цибульская была влюблена в Кличко?
Цибульская рассказала, что в свое время ее сердце украл Владимир Кличко. Певица выложила совместные фото, на одном из которых даже получила поцелуй от Владимира.
Я – у Владимира Кличко. И даже песню ему пела. Эти фото перенесли меня в тот самый вечер, когда он победил Дэвида Хэя и стал объединенным чемпионом мира. Тогда я вела "Подъем" на Новом канале, смотрела бокс с детства и – честно – была немного влюблена в Кличко,
– написала Цибульская.
Звезда шоубизнеса рассказала, что просматривала поединок против Хэя в бокс-баре на Майдане, ведь хотела почувствовать настоящие фанатские эмоции. После победы Владимира над Дэвидом певица не спала из-за незабываемых эмоций.
На эмоциях Цибульская написала песню и отправила сообщение посреди ночи продюсеру.
"Хочу спеть это Кличко. Давай сделаем?". И уже через несколько дней в "Арене" я стояла перед Чемпионом и поздравляла с победой. 2011 год. Киев. Умилительные воспоминания,
– ностальгически вспомнила певица.
Ольга Цибульская замужем и воспитывает в счастливом браке сына Нестора.
Что известно о личной жизни Владимира Кличко?
- Владимир Кличко – один из крупнейших сердцеедов не только в украинском спорте. Немалое количество женщин до сих пор влюблены в легенду бокса даже после его окончания спортивной карьеры.
- В своей жизни Кличко-младший имел сразу несколько женщин. Его первой и наиболее таинственной женой была модель Александра Авизова. Их брак продлился всего 1,5 года. Владимир долго не скучал и был замечен на публике с немецкой гимнасткой Магдаленой Бржеской. Однако их отношения не переросли в семью.
- Также у бывшего чемпиона был роман с украинской моделью Дианой Ковальчук, которая проявила себя на подиуме в США. Пути Кличко в свое время пересеклись с немецкой певицей, актрисой и телеведущей Ивон Каттерфельд.
- В жизни боксера были еще другие женщины, но ребенок у него родился только от звездной американской актрисы Хейден Панеттьери. В 2013-м пара таки узаконила свои отношения, которые были неоднократно прерывались. А уже в 2014-м Владимир и Хейден впервые стали родителями. У них родилась дочь Кая. Позже девочке изменили имя на Кая-Евдокия в честь бабушки Кличко.
- Рождение дочери вогнало Панеттьери в депрессию. Она разрушила свою карьеру и семью из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами.