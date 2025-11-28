Британский бывший боксер выложил соответствующее видео на своей странице в инстаграме. В обращении Тайсон Фьюри заявил, что в этот день 10 лет назад (в 2015-м) сверг с трона многолетнего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, передает 24 Канал.
Что сказал Фьюри о победе над Кличко?
Интересно, что еще перед боем Тайсон предчувствовал свою будущую победу, которая позволит ему войти в историю бокса. "Цыганский король" поблагодарил Кличко-младшего за то, что принес ему целую кучу денег.
Той ночью я сказал: "Сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда". Это было перед боем. И я его победил и сделал то, что сделал. Я праздновал это каждый день, Владимир. На протяжении 10 лет. Спасибо, за то, что сделал меня мультимиллионером, очень успешным человеком и многократным чемпионом мира,
– сказал Тайсон.
Напомним, что Фьюри и Кличко провели бой 28 ноября 2015 года в немецком городе Дюссельдорф. Боксеры прошли всю дистанцию в виде 12 раундов, а победителя противостояния определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу британцу: 115 – 112 (дважды) и 116 – 111.
Видеообзор боя Фьюри – Кличко
Отметим, что это поражение стало для Кличко-младшего 4-м на профи-ринге, но не последним. В своем следующем бою Владимир техническим нокаутом проиграл еще одному представителю британского бокса Энтони Джошуа и объявил об окончании карьеры.
Недавно украинец откровенно рассказал, почему отказался от реванша против Джошуа.
"В контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором – понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом", – процитировало слова Кличко издание The Ring.
Что известно о Кличко и Фьюри?
Владимир до сих пор стремится вернуться на профи-ринг ради побития рекорда Джорджа Формана. Последний в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Однако война в Украине откладывает возможный камбэк в ринг Кличко-младшего.
Зато Фьюри в начале 2025-го в очередной раз ушел на пенсию. Произошло это после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024-м. Несмотря на это британец лживо анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли".
Недавно издание The Sun заявило, что отказ Усика от пояса WBO приблизил его к трилогии с Тайсоном.
В команде украинского чемпиона рассказали, или реален ли третий бой между Усиком и Фьюри.