Британський колишній боксер виклав відповідне відео на своїй сторінці в інстаграмі. У зверненні Тайсон Ф'юрі заявив, що у цей день 10 років тому (у 2015-му) повалив із трону багаторічного чемпіона світу у надважкій вазі Володимира Кличка, передає 24 Канал.

Оце так "Що ви курите": у команді Усика відреагували на можливий бій з блогером

Що сказав Ф'юрі про перемогу над Кличком?

Цікаво, що ще перед боєм Тайсон передчував свою майбутню перемогу, яка дозволить йому увійти в історію боксу. "Циганський король" подякував Кличку-молодшому за те, що приніс йому цілу купу грошей.

Тієї ночі я сказав: "Сьогодні Тайсон Ф’юрі увійде в історію як легенда". Це було перед боєм. І я його переміг і зробив те, що зробив. Я святкував це щодня, Володимире. Протягом 10 років. Дякую, за те, що зробив мене мультимільйонером, дуже успішною людиною і багаторазовим чемпіоном світу,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що Ф'юрі та Кличко провели бій 28 листопада 2015 року у німецькому місті Дюссельдорф. Боксери пройшли усю дистанцію у вигляді 12 раундів, а переможця протистояння визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу британцю: 115 – 112 (двічі) та 116 – 111.

Відеоогляд бою Ф'юрі – Кличко

Відзначимо, що ця поразка стала для Кличка-молодшого 4-ю на профі-рингу, але не останньою. У своєму наступному бою Володимир технічним нокаутом програв ще одному представнику британського боксу Ентоні Джошуа та оголосив про закінчення кар'єри.

Нещодавно українець відверто розповів, чому відмовився від реваншу проти Джошуа.

"У контракті був пункт про реванш. Знаєте чому він не пройшов? Тоді мені довелося ухвалювати багато рішень, і я не можу розповісти про все, що відбувалося за лаштунками. Але на той момент це було правильним вибором – зрозуміти це можна лише з часом. Коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Це мало велике значення не лише для моєї кар’єри, а й для життя загалом", – процитувало слова Кличка видання The Ring.

Що відомо про Кличка та Ф'юрі?