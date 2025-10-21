Сергій Лапін заговорив про можливу трилогію Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Директор команди українського абсолютного чемпіона світу у хевівейті розставив усі крапки над "і" на чутках про ймовірний третій бій між боксерами, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Цікаво Хто стане наступним суперником Усика: коли та де відбудеться бій

Чи відбудеться третій бій Усик – Ф'юрі?

Представник Усика не побачить підстав та сенсу проводити трилогію у цьому протистоянні. Адже Олександр вже двічі за 2024-й рік переміг "Циганського короля".

Теоретично, це цікава опція, але для кого? Якщо шанувальники боксу дійсно її підтримають, можливо. Проте, на мою думку, ця глава вже закрита,

– заявив Лапін.

Також Лапін повідомив, що відновлення Усика після травми спини йде чудово. За його словами, Олександр почувається добре і перебуває у відмінній формі.

Відзначимо, що директор команди Усика розповів, що у кар'єрі Олександра може бути ще п'ять поєдинків. У наступному бою українець зустрінеться на рингу проти тріумфатора протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, яке відбудеться 25 жовтня на арені "О2" у Лондоні.

Водночас промоутер Едді Хірн відреагував у коментарі Pro Boxing Fans на слова Усика про те, що він боксуватиме до 41-го року.

"Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я вже казав про Усика, що, можливо, йому варто зараз піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це і думає: "Пішов ти! Чому? Я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію?" І він має рацію. Зрештою, якщо він в хорошій фізичній формі та все ще прагне цього, удачі йому", – заявляв Хірн.

Останні новини про Олександра Усика?