Сергій Лапін заговорив про можливу трилогію Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Директор команди українського абсолютного чемпіона світу у хевівейті розставив усі крапки над "і" на чутках про ймовірний третій бій між боксерами, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.
Чи відбудеться третій бій Усик – Ф'юрі?
Представник Усика не побачить підстав та сенсу проводити трилогію у цьому протистоянні. Адже Олександр вже двічі за 2024-й рік переміг "Циганського короля".
Теоретично, це цікава опція, але для кого? Якщо шанувальники боксу дійсно її підтримають, можливо. Проте, на мою думку, ця глава вже закрита,
– заявив Лапін.
Також Лапін повідомив, що відновлення Усика після травми спини йде чудово. За його словами, Олександр почувається добре і перебуває у відмінній формі.
Відзначимо, що директор команди Усика розповів, що у кар'єрі Олександра може бути ще п'ять поєдинків. У наступному бою українець зустрінеться на рингу проти тріумфатора протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, яке відбудеться 25 жовтня на арені "О2" у Лондоні.
Водночас промоутер Едді Хірн відреагував у коментарі Pro Boxing Fans на слова Усика про те, що він боксуватиме до 41-го року.
"Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я вже казав про Усика, що, можливо, йому варто зараз піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це і думає: "Пішов ти! Чому? Я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію?" І він має рацію. Зрештою, якщо він в хорошій фізичній формі та все ще прагне цього, удачі йому", – заявляв Хірн.
Останні новини про Олександра Усика?
Усик розповідав, що вже розпочав підготовку до наступного бою у своєму тренувальному таборі,
Також Олександр відзначав, що не бачить серед своїх майбутніх суперників кандидатури 20-річного британця Мозеса Ітауми.
Наступний бій повинен був стати останнім у кар'єрі українського боксера, але Усик вирішив продовжити свої виступи на профі-рингу аж до 41-го року.
Абсолютний чемпіон заявляв, що після закінчення кар'єри не піде у політику, а побудує власну академію, де буде багато тренувати.
Наразі за спиною Усика 24 переможні бої поспіль (15 – нокаутом) та нуль поразок.