Украинец был популярным не только благодаря спортивным достижениям. Кличко-младший имел очень насыщенную и разнообразную личную жизнь, сообщает 24 Канал.

С кем был женат Владимир Кличко?

Личные отношения Владимира всегда привлекало интерес со стороны фанатов. Украинец же не имел отношения со многими известными девушками и дважды был в браке.

Первой женой Кличко была Александра Авизова. О ней обществу известно не слишком много. Пара поженилась аж в 1996 году после победы боксера на Олимпийских играх.



Как выглядела первая жена Владимира Кличко Александра Авизова / фото из интернета

Авизова была моделью и жила в Киеве. Однако их отношения не оказались длительными. Владимир описывал их семейную жизнь "как спокойную и обычную". Потом в 1998 году пара официально развелась.

Куда больше известно о второй и пока последней жене боксера. В 2009 году Кличко познакомился с известной американской актрисой Хейден Панеттьери.

Как сложился брак с Хейден Панеттьери?

Казалось, что эта пара обречена на провал. Украинец не только на 13 лет старше девушки, так еще и ощутимо выше ее. Разница в росте – аж 45 сантиметров!

Однако после нескольких лет расставаний и возобновлений отношений пара наконец оформила брак. Об этом они объявили в 2013-м, а уже через год Панеттьери родила Владимиру дочь.



Кличко и Панеттьери с новорожденной дочерью / фото из инстаграма

Ее назвали Кая-Евдокия, в честь бабушки Владимира. Семья проживала в Лос-Анджелесе, но Хейден нередко приезжала в Киев. К примеру, она приходила на Майдан независимости в 2014-м во время Революции достоинства.

К сожалению, и этот брак Владимира "дал трещину". Роды существенно надломили Панеттьери, из-за чего она начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками.

Это не только ударило по ее актерской карьере, а еще и разрушило брак с Владимиром. В 2018 году пара окончательно расторгла брак, а Кличко решил отстранить Гейден от воспитания дочери.

Что известно о дочери Владимира Кличко?

Боксер добился полной опеки над дочерью и и забрал ее в Киев. Там он воспитывал Каю-Евдокию вместе с мамой Надеждой Ульяновной. В свою очередь Гейден лишь иногда виделась с дочерью.

К счастью, актриса начала реабилитацию от зависимости. Ей удалось нормализовать жизнь и восстановить актерскую карьеру. В 2022-м Гейден публично поддержала Украину в войне против России.

Тем не менее, Владимир и дальше продолжает сам воспитывать дочь. С началом полномасштабной агрессии России боксер перевез девушку в Германию, где сам и проживает.

С кем еще встречался Кличко?

Кроме Авизовой и Панеттьери, СМИ связывали Кличко с большим количеством ярких и известных женщин. После первого развода Владимир нередко появлялся на различных мероприятиях с немецкой гимнасткой Магдаленой Бржеской.



Владимир Кличко с Магдаленой Бржеской / фото из интернета

Также у украинца были отношения с певицей и актрисой Ивон Каттерфельд, киевской моделью Дианой Ковальчук, которая проживала в США, а также известной актрисой Сашей Лиу.

Последняя имела роль в популярном фильме "Убить Билла". Также СМИ связывали боксера с немецкой актрисой Аленой Гербер, которая снималась для журнала Playboy. Сейчас же Владимир остается холостяком и не связан публично с кем-то отношениями.