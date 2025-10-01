Це сталося після перемоги американця над Саулем Альваресом у битві за абсолют. Своєю думкою щодо того, хто наразі є найкращим бійцем сучасності поділився Рой Джонс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Кого Рой Джонс вважає найкращим боксером?

Легендарний американський супертяж вважає, що дійсно Кроуфорд та Усик випереджають інших боксерів та справедливо ділять перші дві сходинки. При цьому саме свого земляка він ставить на перше місце.

Я віддаю перевагу Теренсу Кроуфорду в рейтингу найкращих боксерів у світі, але Усик йде другим – можна навіть сказати, що американець 1А, а українець 1В. Обидва – дуже висококласні бійці,

– сказав Джонс.

Зазначимо, що раніше Рой Джонс в коментарі talkSPORT називав місце Усика в історії боксу. Він визнавав велич українця та заявив, що той точно має бути у списку найкращих.

"Насправді я не маю чіткої думки з цього приводу. Але він точно у топі – десь між сьомим і п’ятим місцем. Бо він досягнув того, чого нікому раніше не вдавалося. Не кажучи вже про те, що рівень надважкої ваги зараз не такий, як був колись.

Але те, як він це зробив – став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а тепер абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це багато про що говорить. Мало хто може похвалитися подібним. Тож сам факт, що він це зробив, вже має ставити його у топ-5", – сказав американець.

До слова. Сам Рой Джонс був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях. Він провів на профі-рингу 76 боїв, у яких здобув 66 перемог.

Яку боксерську спадщину мають Усик і Кроуфорд?