Это произошло после победы американца над Саулем Альваресом в битве за абсолют. Своим мнением относительно того, кто сейчас является лучшим бойцом современности поделился Рой Джонс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Фьюри признался, что делал ставку на бой Усик – Дюбуа: выиграл или проиграл британец деньги

Кого Рой Джонс считает лучшим боксером?

Легендарный американский супертяжеловес считает, что действительно Кроуфорд и Усик опережают других боксеров и справедливо делят первые две ступеньки. При этом именно своего земляка он ставит на первое место.

Я отдаю предпочтение Теренсу Кроуфорду в рейтинге лучших боксеров в мире, но Усик идет вторым – можно даже сказать, что американец 1А, а украинец 1В. Оба – очень высококлассные бойцы,

– сказал Джонс.

Отметим, что ранее Рой Джонс в комментарии talkSPORT называл место Усика в истории бокса. Он признавал величие украинца и заявил, что тот точно должен быть в списке лучших.

"На самом деле я не имею четкого мнения по этому поводу. Но он точно в топе – где-то между седьмым и пятым местом. Потому что он достиг того, чего никому раньше не удавалось. Не говоря уже о том, что уровень супертяжелого веса сейчас не такой, как был когда-то.

Но то, как он это сделал – стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а теперь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе – это о многом говорит. Мало кто может похвастаться подобным. Поэтому сам факт, что он это сделал, уже должен ставить его в топ-5", – сказал американец.

К слову. Сам Рой Джонс был чемпионом мира в пяти весовых категориях. Он провел на профи-ринге 76 боев, в которых одержал 66 побед.

Напомним, что ранее Александр Усик назвал лучшего боксера мира P4P.

Какое боксерское наследие имеют Усик и Кроуфорд?